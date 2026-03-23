Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!
Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, bölgede tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulunarak tarafları derhal ateşkes ilan etmeye ve müzakere masasına oturmaya çağırdı. Zhai, devam eden çatışmaların küresel enerji arzı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Çin’in “Orta Doğu” özel temsilcisi Zhai Jun, pazartesi günü yaptığı açıklamada ateşkes ilan edilmesi ve müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

Çinli temsilci, “Savaş hiç yaşanmamalıydı” diyerek, “Herkes müzakereleri takip ederken savaşı başlatan taraf Amerika Birleşik Devletleri oldu” ifadelerini kullandı.

Zhai ayrıca, ABD ve “israil”in uluslararası toplumdan yetki almadan İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırdığını vurguladı.

 

Pekin’in “Orta Doğu” temsilcisi, “Savaş enerji tedarikinin istikrarını tehdit ediyor” uyarısında bulunarak, “Sivillerin hedef alınması konusunda kırmızı çizginin aşılmaması gerekir” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da daha önce yayımladığı bir açıklamada, “tüm tarafları askeri operasyonları derhal durdurmaya ve müzakerelere geri dönmeye güçlü şekilde çağırdığını” belirtmiş, savaşın kapsamının genişlemeye devam etmesinin “tüm bölgeyi güç kullanımına dayalı bir kısır döngüye sürükleyeceği” uyarısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Moskova'nın "Hürmüz Boğazı'ndaki durumun normale dönmesi için Amerika ve israili İran krizini tırmandırmayı durdurmaya çağırdığını" ve İran İslam Cumhuriyeti ile temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

Ali

Madem ki ciddiye işi alıyorum diyorsanız 18 milyon Müslüman öldü Niye bu zamana kadar dur deme dediniz Asya Birlik olup Amerika İsrail Avrupa dur Denmedi müslüman uyuyor Çin Rusya ve diğer Asya devletleri iş enerji ye gelince sesiniz çıkıyor
