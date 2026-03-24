Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı! Türkiye’nin “Tayfun”u listeyi altüst etti
Dünyadaki tüm hava savunma kalkanlarını delip geçebilen ve ses hızının 5 katı üzerine çıkan hipersonik füzeler, küresel savaş taktiklerini baştan sona değiştirdi. Türkiye'nin IDEF 2025'te tanıttığı hipersonik "Tayfun Blok-4" ile girdiği bu devler liginde, Rusya, ABD ve İran gibi ülkeler envanterleriyle dikkat çekiyor. Radara yakalanmayan ve hedefe son saniyede yön değiştiren bu stratejik silahlar, artık savaşların kaderini belirleyen tek unsur haline geldi.