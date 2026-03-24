Yeniakit Publisher
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı! Türkiye'nin "Tayfun"u listeyi altüst etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı! Türkiye’nin “Tayfun”u listeyi altüst etti

Dünyadaki tüm hava savunma kalkanlarını delip geçebilen ve ses hızının 5 katı üzerine çıkan hipersonik füzeler, küresel savaş taktiklerini baştan sona değiştirdi. Türkiye'nin IDEF 2025'te tanıttığı hipersonik "Tayfun Blok-4" ile girdiği bu devler liginde, Rusya, ABD ve İran gibi ülkeler envanterleriyle dikkat çekiyor. Radara yakalanmayan ve hedefe son saniyede yön değiştiren bu stratejik silahlar, artık savaşların kaderini belirleyen tek unsur haline geldi.

Ses süratinin çok daha üzerine çıkan ve hali hazırdaki hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan hipersonik füzeler, global anlamda askeri dengeleri terkrardan şekillendiriyor. Son zamanlarda İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim, bu ileri teknoloji silahların savaş taktiklerinde hassas rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, hız ve manevra kabiliyetiyle öne çıkan bu sistemlere hangi ülkeler sahip? İşte hipersonik füze envanteriyle dikkat çeken 11 ülke…

1) BREZİLYA RATO-14X | Geliştirme aşamasında 30 kilometre yüksekliğe fırlatabilen 14 metre yüksekliğinde, 15 tonluk bir roketin yapımını içeriyor. Roket, Mach 8'i aşan hızlara ulaşacak.

2) RUSYA 3M22 ZIRCON AVANGARD | Geliştirildi KH-47M2 KINZHAL | Geliştirildi KH-95 | Geliştirildi VYMPEL R-37M | Geliştirilme aşamasında ZMEEVIK ANTI-SHIP | Geliştirildi MISSILE GREMLIN | Geliştirilme aşamasında

3) GÜNEY KORE HYCORE | Geliştirilme aşamasında

4) JAPONYA HYPER VELOCITY GLIDING PROJECTILE (HVGP) | Gelşitirilme aşamasında

5) BİRLEŞİK KRALLIK HYPERSONIC CRUISE MISSILE BY 2030 | Geliştirime aşamasında

6) FRANSA V-MAX | Geliştirildi VMaX-2 | Geliştirilme aşamasında

7) KUZEY KORE HWASONG-8 | Geliştirildi Hwasong-8, ilk kez 14 Eylül 2021'de test edilen ve hipersonik bir süzülme aracı monte ettiği iddia edilen bir Kuzey Kore füzesidir.

8) HİNDİSTAN SHAURYA | Geliştirildi BRAHMOS-II | Geliştirildi HGV-202F | Geliştirildi HYPERSONIC | Geliştirilme aşamasında DEMONSTRATOR VEHICLE | Geliştirildi

9) ABD HAWC | Geliştirilme aşamasında LRHW - Dark Eagle | Geliştirilme aşamasında OpFires | Geliştirildi HALO | Geliştirilme aşamasında AIM-260 JATM | Geliştirime aşamasında AGM-183 ARRW | Geliştirilme aşamasında

10) İRAN FATTAH 1 | Geliştirildi Tanıtım Tarihi: Haziran 2023 Tip: Hipersonik balistik füze (HGV - Hypersonic Glide Vehicle) Menzil: ~1.400 km Hız: Mach 13-15 Özellikler: Katı yakıtlı motor Atmosfer dışında manevra kabiliyeti Radar sistemlerini aşma hedefi Hedefe son yaklaşmada yön değiştirme özelliği

11) TÜRKİYE Tayfun Blok-4 adında, hipersonik (ses hızının 5 katı ve üzeri) hızlara ulaşabilen balistik füzesi bulunmaktadır. IDEF 2025'te tanıtılan ve seri üretimi gündemde olan bu füze, 7 tondan ağır olup, 500-800+ km'den başlayarak daha yüksek menzil kabiliyetlerine (bazı iddialara göre 2000+ km) ulaşabilen stratejik bir silahtır.

Yorumlar

Ahmet Kar

Anlayan varsa anlatsın vallah ben anlamadım.

HİZİPSAVAR

anlatıyorum ; bu heykel kıçından ateş çıkarıyor konuşuyor hatta az da olsa düşündüğü söyleniyor teseettürlüsü ve sakallı modelelri de var ama cihipi toplum hazır değil diye lanse etmiyor. ula neyi anlamadın türkler artık yapıyor soba borusu değil füze
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
