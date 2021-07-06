Arktik deniz buzu yakın bir zamanda yok olacak! Dünyayı bekleyen tehlikeler açıklandı

Kanıtlar, incelen deniz buzunun, kutup ayıları gibi besin zincirinin en üstünde bulunan yırtıcı hayvanlar da dahil olmak üzere vahşi yaşamı etkilediğini gösteriyor. Buz, hayvanların ağırlığını taşıyacak kadar güçlü değil, bu da onları yüzmeye zorluyor ve avlarını yakalamayı zorlaştırıyor. Ayrıca kutup ayıları, habitatlarında yiyecek bulamadıkları için insan yerleşimlerine geliyor. Öte yandan, bilim insanları arasındaki başka endişe ise, eriyen deniz buzunun Kuzey Kutbu'ndaki büyük bir okyanus akıntısını, yani Beaufort Döngüsü'nü etkilemesi. Tatlı su, tuzlu deniz suyundan daha az yoğunluğa sahip. Araştırmacılar, Arktik Okyanusu'ndan kuzey Atlantik Okyanusu'na ani bir tatlı su akışının akımın gücünü değiştirebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, suyu Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılarından aşağıya iten kuvvetin azalması olarak açıklanıyor. Modeller, Batı Avrupa'ya yönelen daha sıcak sulardaki azalmanın bölgede daha düşük sıcaklıklara yol açacağını öne sürüyor. Bu da küresel iklim sistemindeki hava durumunu etkileyecek.