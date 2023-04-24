Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Arjantin YEE Koordinatörü Aydın Bayat ise böyle özel bir günü Arjantinli çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirterek, "23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklara armağan edilmiştir. Bu bakımdan, çocuklarına böyle bir ortamı armağan eden ve bunu tüm dünyadaki çocuklarla paylaşan ilk ülke Türkiye olmuştur." şeklinde konuştu.