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Dünya
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Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

2023-04-24 08:28:41
Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Arjantin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

#1
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Arjantin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

#2
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Başkent Buenos Aires'teki YEE ev sahipliğinde, "Escuela de Republica de Turquia" (Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu) öğrencileri 23 Nisan etkinliği için hazırladıkları gösteriyi sergiledi.

#3
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Burada konuşan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak, Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu'nun iki ülke arasında kurduğu köprüye dikkati çekerek, "Arjantinli çocuklar, 23 Nisan'ı benimsedi ve burada olmaktan mutlular. Türkiye'deki arkadaşlarına sevgi ve dostluk mesajı gönderdiler." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Budak, etkinliğin ardından çok sayıda çocuğun Türkiye'yi ziyaret etme isteğini dile getirdiğini ve bu tarz organizasyonların Arjantin ve Türk öğrencileri birbirine yaklaştırdığını bildirdi.

#5
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu Direktörü Patricia Miranda da çocukların güzel ve sürprizlerle dolu bir bayram etkinliği gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi yanımızda olan sizlere ve bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah Türkiye'yi korusun." diye konuştu.

#6
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Arjantin YEE Koordinatörü Aydın Bayat ise böyle özel bir günü Arjantinli çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirterek, "23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklara armağan edilmiştir. Bu bakımdan, çocuklarına böyle bir ortamı armağan eden ve bunu tüm dünyadaki çocuklarla paylaşan ilk ülke Türkiye olmuştur." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin sunulduğu etkinlik, geleneksel Türk ikramları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

#8
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

#9
Foto - Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

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