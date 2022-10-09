Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

"Dünyada arıtma çamurları, özellikle Çin'de, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında ve Amerika'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ben doktora tezimde bu kapsamda birçok çiftçiyle görüşme yaptım. Çiftçilerin arıtma çamurlarına olan talebi oldukça yüksek seviyede ve bunları sürekli şekilde kullanmak istiyorlar. Arıtma çamurlarının KOSKİ tarafından kullandırılması oldukça önemli bir durum. Dünyadaki gübre fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu düşünürsek çiftçiler için bu çok kıymetli. Yaşadığımız bölgede özellikle kuraklık da düşünüldüğü zaman hem arıtılmış suların çiftçiler tarafından tarımsal üretim amacıyla kullanılması hem de arıtma çamurlarının gübre yerine toprak destekleyici olarak tarlalarda kullanılması açısından KOSKİ, çok güzel ve önemli bir görev yapmaktadır."