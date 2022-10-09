  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

2022-10-09 17:12:09
Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtarak stabil hale getirdiği doğal çamurun hem çiftçiye destek sağladığı hem de toprakta ürün verimliliğini artırdığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Konya Atıksu Arıtma Tesisleri'nde yıllık yaklaşık 35 bin ton organik gübre üretildiği ifade edildi. Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Arıtma çamuru, organik gübre olarak ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırılıyor. Tesislerde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediyoruz hem de toprakta uygulamaları yaparak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın gübre olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

Diğer yandan, Türkiye'de mevzuata uygun biçimde arıtma çamurunun toprakta kullanımına dair resmi izinleri alan ilk idare olmasının yanı sıra akademik çalışmalarla da konunun çok boyutlu olarak değerlendirmelerini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, birçok alternatif değerlendirme alanında pilot çalışmasıyla da üretiminin referans olduğu belirtildi.

#2
Foto - Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

Yine aynı açıklamada Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Taylan Dolu'nun da şu görüşlerine yer verildi:

#3
Foto - Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

"Dünyada arıtma çamurları, özellikle Çin'de, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında ve Amerika'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ben doktora tezimde bu kapsamda birçok çiftçiyle görüşme yaptım. Çiftçilerin arıtma çamurlarına olan talebi oldukça yüksek seviyede ve bunları sürekli şekilde kullanmak istiyorlar. Arıtma çamurlarının KOSKİ tarafından kullandırılması oldukça önemli bir durum. Dünyadaki gübre fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu düşünürsek çiftçiler için bu çok kıymetli. Yaşadığımız bölgede özellikle kuraklık da düşünüldüğü zaman hem arıtılmış suların çiftçiler tarafından tarımsal üretim amacıyla kullanılması hem de arıtma çamurlarının gübre yerine toprak destekleyici olarak tarlalarda kullanılması açısından KOSKİ, çok güzel ve önemli bir görev yapmaktadır."

#4
Foto - Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

Arıtma çamuru kullanan çiftçilerden Alpay Üstündağ, arıtma çamurundan oldukça memnun olduğunu belirtirken, "Bulunduğumuz bölgede biz bu uygulamayı iki kere yaptık. Burada yonca ekimi yapıyoruz. Bu topraklar organik madde yönünde çok zengin değildi. Gübreyi attıktan sonra yaptığımız analizlerde farkı gördük. Organik madde yönünden toprak çok verimlileşti. Kalite artışı oldu. Biz bunu birebir gözlemledik. Buradaki topraklar 10 yıl kimyasal gübre istemez. Bu gübrelemeden sonra bir daha hiçbir kimyasal gübre atmadık. Tamamen doğal yetiştiriyoruz ve Türkiye'nin her tarafına da yonca gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Arıtma çamuru, organik gübre oluyor

Tarımsal üretimde arıtma çamurunu 10 yıldır kullanan bir başka çiftçi Muammer Nur Koyuncu ise, "Suni gübreden çok daha faydalı ve kaliteli. Diğer gübrelere oranla faydasını yüzde 50 fazla gördük. Yonca, silajlık mısır, şeker pancarı hepsinde kullandık. Genellikle hepsinde aynı oranda verim aldık. Bizim topraklarımızın PH ve kireç oranı çok yüksek olduğu için bu çamurun bize faydası çok yüksek oluyor. Bu çorak ve verimsiz toprakları, arıtma çamuruyla, hayvan gübresiyle verimlileştirmeye çalışıyoruz."dedi.

Arkasındaki asker bakın kim çıktı! Mustafa Kemal fotoğrafında FETÖ izi
Gündem

Arkasındaki asker bakın kim çıktı! Mustafa Kemal fotoğrafında FETÖ izi

Sosyal medyada dolanan yapay zekalı Mustafa Kemal fotoğrafında FETÖ'cü askerin olması dikkat çekti.
Ne yaptın sen böyle Mansur Yavaş! O skandalın altından bakın ne çıktı
Gündem

Ne yaptın sen böyle Mansur Yavaş! O skandalın altından bakın ne çıktı

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya Belediyesi, sabah baskınıyla Sıhhiye halk pazarını hukuksuzca tebligatsız boşaltmaya k..
Elon Musk'tan Biden'ı kızdıracak çıkış
Dünya

Elon Musk'tan Biden'ı kızdıracak çıkış

Ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu söyledi.
Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...
Gündem

Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...

FETÖ terör örgütünü 17-25'den sonra da 15 Temmuz'a kadar savunan Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ı eleştiren Akit Medya'ya..
Alevi kurumlarından ortak basın toplantısı! Toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandılar
Gündem

Alevi kurumlarından ortak basın toplantısı! Toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandılar

İstanbul Garipdede Dergahı'nda bir araya gelen Alevi dernekleri, kışkırtıcı ifadelerle toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandı.
Abdulkerim'i örnek gösteren Kerem kriz çıkardı
Spor

Abdulkerim'i örnek gösteren Kerem kriz çıkardı

Abdulkerim Bardakçı'nın 22 milyon lira maaş aldığını söyleyen Kerem Aktürkoğlu, maaşının artırılmasını istedi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23