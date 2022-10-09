2022-10-09 17:12:09 Arıtma çamuru, organik gübre oluyor
Konya Büyükşehir Belediyesinin, Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtarak stabil hale getirdiği doğal çamurun hem çiftçiye destek sağladığı hem de toprakta ürün verimliliğini artırdığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Konya Atıksu Arıtma Tesisleri'nde yıllık yaklaşık 35 bin ton organik gübre üretildiği ifade edildi. Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Arıtma çamuru, organik gübre olarak ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırılıyor. Tesislerde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediyoruz hem de toprakta uygulamaları yaparak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın gübre olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.