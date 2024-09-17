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Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

2024-09-17 09:25:53
Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Bitli Adilcevaz'a yaklaşık 30 km uzaklıktaki Arin Gölü'nü mesken tutan flamingolar görsel şölen yaşattı.

#1
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü'nde konaklayan rengarenk flamingolar, görenleri mest ediyor.

#2
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar veya bir diğer adı ile allı turnalar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda önemli konaklama alanlarından olan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor. Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, görüntüleriyle hayran bırakıyor. Van'ın Erçek Gölü'nde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde görünen flamingoları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar bölgeye akın ediyor.

#4
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingoları fotoğraf arşivine katan Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, bu tür fotoğrafları çekmenin büyük bir zevk olduğunu söyledi.

#5
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Olcay, “Bugün Arin Gölü'ndeyiz. Burada flamingoları çektik. Arin Gölü bir kuş cenneti. Çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzeli flamingolardır. Flamingolar yaklaşık 3 aydır buradalar.

#6
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Ekim sonuna kadar burada konaklayacaklar. Biz de buraya geldik. Güzel fotoğraflar çektik.

#7
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Dronla havadan görüntülerini aldık. Çok güzel bir görsel şölen sundu flamingolar. Biz de bunları fotoğraf arşivimize kattık.

#8
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

Bu güzellikleri gelip görmek isteyenlere tavsiye ederiz. Gelsinler hem flamingoları yakından izleme fırsatı bulurlar hem de fotoğraf çekip arşivlerine katmış olurlar” dedi.

#9
Foto - Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

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