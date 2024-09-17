Arin Gölü'nün sevimli misafirleri

14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar veya bir diğer adı ile allı turnalar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda önemli konaklama alanlarından olan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor. Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.