Arık sadece biz gitmiyoruz onlar da geliyor... Türkiye’ye gelen İngiliz ve Amerikalılar şaşkına döndü

“Geliştirdiğimiz yeni ameliyat teknikleri dünyada gerçekten yankı uyandırdı" Dünyanın dört bir yanından hekimlerin Türkiye'ye eğitim için geldiğini aktaran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "ABD ve İngiltere’den üroloji uzmanları bizimle birlikte burada kendi tekniğimiz olan üretroplasti, protez teknikleri, prostat kanserinden dolayı robotik cerrahi uyguladığımız ameliyatlara birebir katılıyorlar. Bizim tekniğimizin birebir eğitimi için burada bulunuyorlar. Son modern teknolojilerle birlikte bizim geliştirdiğimiz yeni ameliyat teknikleri dünyada gerçekten yankı uyandırdı. Bu da insanların, hekimlerin ilgisini çekti. Onlar da hem ameliyat tekniğini öğrenmek hem de yeni geliştirilen aletleri özellikle protez aletlerini birebir test etmek amacıyla buradalar. Daha önce de ABD ve İngiltere dışında İtalya, İspanya, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden eğitim için bize geldiler. Bunların devamı da gelecek gibi düşünüyorum. Robotik cerrahi prostat kanserinden dolayı ameliyat ettiğimiz bir hasta vardı, bunda da kendi geliştirdiğimiz robotik sinir koruyucu tekniğini yine Amerikalı ve İngiliz hekimlerimize gösterdik. Onlar zaten tecrübeli olduğu için ameliyatın bir kısmında onlar dahil oldu. Yeni geliştirdiğimiz teknikle birlikte bir sonraki basamakta özellikle idrar kaçıran prostat cerrahisi sonrası ya da başka her nedenle olursa olsun idrar kaçırma problemi olan hastamıza özel bir alet takacağız. Bu alet yine bizim ülkemizde geliştirilen bir alet. Akşama kadar yaklaşık 5 tane ameliyat çeşidini hekim arkadaşlarımıza göstereceğiz. İşin açıkçası ilk hastaneye girdiklerinde ‘Aaa ne biçim bir hastane, inanılmaz bir şey, çok büyük devasa bir hastane’ dediler. Kendi yaşadıkları şehirlerde biraz daha küçük hastanelerde çalışıyorlar. Hastanenin yapısını, ameliyathaneyi çok beğendiler”