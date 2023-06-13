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Türkiye
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Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

2023-06-13 10:01:37
Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Ardahan’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

#2
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Kent merkezinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki bazı otomobiller zarar gördü.

#3
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı.

#4
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

#5
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Park halindeki otomobiller ise dolu yağışı sonrası zarar gördü.

#6
Foto - Ardahan'da sağanak ve dolu! Yollar göle döndü, araçlar zarar gördü

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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