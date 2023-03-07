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Yaşam
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Ardahan'da kar trafiği olumsuz etkiledi

2023-03-07 10:19:29
Ardahan'da kar trafiği olumsuz etkiledi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Foto - Ardahan'da kar trafiği olumsuz etkiledi

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi ile Türkgözü-Damal-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri de güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

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