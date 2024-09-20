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Spor
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Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

2024-09-20 11:01:49
Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

#1
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Liverpool resmen kararını verdi…

#2
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in geleceği netlik kazandı. Milli yıldız, ara transfer döneminde Arda Turan’ın rekorunu kırarak dünya devine imza atmaya hazırlanıyor. İşte Arda Turan’ı geride bırakmaya hazırlanan Arda Güler’in yeni takımı…

#3
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

A Milli Takım ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler için transfer gündemi yine hareketli geçiyor. Madrid ekibinde çok süre bulamayan ve uzun süredir takımdan ayrılacağı iddia edilen başarılı oyuncu, dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig’e gidiyor.

#4
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

Dünyanın en büyük takımı olarak gösterilen Real Madrid’de 2’nci sezonunu geçiren Arda Güler’in kralın takımında kariyeri kısa sürdü. Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, Ada’ya gidiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Arda Güler’i kadrosuna katmak için milli oyuncu ve Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Haberin detaylarında Liverpool’un Real Madrid’e net 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Bu rakam ile beraber Arda Güler, Arda Turan’ın rekorunu ele geçirecek.

#5
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

Arda Güler’in Liverpool’a transferi açıklanan rakam üzerinden gerçekleşirse

#6
Foto - Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

19 yaşındaki oyuncu, daha anca Arda Turan’a ait olan bonservisine en yüksek bedel ödenen Türk oyuncu olacak. Şu an Eyüpspor’un başında bulunan Arda Turan, aktif futbolculuk kariyerine devam ettiği 2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon euro bedelle transfer olmuş ve bu rakam onu yaklaşık 10 yıldır zirvede tutuyordu.

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