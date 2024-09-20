Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

Dünyanın en büyük takımı olarak gösterilen Real Madrid’de 2’nci sezonunu geçiren Arda Güler’in kralın takımında kariyeri kısa sürdü. Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, Ada’ya gidiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Arda Güler’i kadrosuna katmak için milli oyuncu ve Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Haberin detaylarında Liverpool’un Real Madrid’e net 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Bu rakam ile beraber Arda Güler, Arda Turan’ın rekorunu ele geçirecek.