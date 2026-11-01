MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ PROFESYONEL BİR MESLEK OLARAK DÜZENLENECEK Yıllık programa göre, öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreci, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlanarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi gibi tüm aşamaları, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Böylece öğretmenlik mesleğinin niteliği ve toplumsal statüsü güçlendirilecek. Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişiminin niteliğini ve niceliğini artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımları da içeren işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştirilecek.