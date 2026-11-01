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Eğitim
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MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

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MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

MEB, ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı "okul tabanlı izleme" uygulamasıyla öğrencilerin öğrenme çıktılarını ve beceri düzeylerini belirleyecek.

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Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, MEB, bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme-değerlendirme sistemi oluşturacak. Bakanlıkça ölçme-değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak. İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabileceği süreç odaklı ve oyun temelli etkinlik örneklerinin yer aldığı materyaller hazırlanacak.

#2
Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren "okul tabanlı izleme" uygulanarak, öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek. Ölçme-değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif şekilde yararlanılacak. 2 yıllık döngüler halinde yürütülen, 4, 8 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, elektronik ortamda e-ABİDE olarak yapılacak.

#3
Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA EĞİTİMİN KESİNTİYE UĞRAMASININ ETKİSİNİ TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK Yıllık programa göre, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak, bireyselleşmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Bu kapsamda yabancı dil öğretimine yönelik dijital içerikler platform üzerinden kullanıma sunulacak. MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun içerikleri 11. ve 12. sınıflar için hazırlanarak sisteme yüklenecek, öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli asistan geliştirilerek dijital eğitim platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak.

#4
Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

İŞ BAŞI EĞİTİM VE UYGULAMAYA DAYALI SINAVLAR DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK Uygulamalı eğitimde ölçme ve değerlendirmenin olağanüstü durumlarda sürdürülebilir kılınması için metotlar çeşitlendirilecek, iş başı eğitim ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. İş başı eğitimin ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda yürütülmesine katkı sağlayabilecek eğitim teknolojileri çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla tematik toplantılar gerçekleştirilecek ve toplantı çıktıları raporlanacak.

#5
Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ PROFESYONEL BİR MESLEK OLARAK DÜZENLENECEK Yıllık programa göre, öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreci, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlanarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi gibi tüm aşamaları, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Böylece öğretmenlik mesleğinin niteliği ve toplumsal statüsü güçlendirilecek. Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişiminin niteliğini ve niceliğini artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımları da içeren işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştirilecek.

#6
Foto - MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu!

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, güncel gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara uygun olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü yaklaşım doğrultusunda güncellenecek. Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, mesleki gelişmelerin yanı sıra uluslararası gelişmeleri içerecek şekilde geliştirilerek, öğretmenlerin uygun süre ve düzeylerde yetkinlikleri daha da artırılacak. Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

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