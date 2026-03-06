Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit’nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Ben de şimdi bunu yapacağım ve kendime bir günah keçisi arayacağım. Kabul ediyorum, bu kolay bir yol. Ama elimde yalnızca bu köşe var, üç-dört tam sayfa değil. Bu yüzden Real Madrid forması giyen ve benim üzgün ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim.