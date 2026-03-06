  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
7
Yeniakit Publisher
Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Real Madrid forması giyen Arda Güler için İspanya'da bu sabah sert bir yazı kaleme alındı. Yazıda milli futbolcu açıkça hedef gösterildi.

#1
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Gazeteci Frederic Hermel, AS'taki köşesinde Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Hermel, Arda Güler'i açık açık hedef gösterdiğini ilan ederken, şu cümleleri kurdu:

#2
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

"Artık Carlo Ancelotti'nin neden ondan hoşlanmadığını hepimiz anlıyoruz; mesele, Türk oyuncunun kendi ülkesinin basınında hocayı eleştirmesi değildi.

#3
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Şimdi söyleyeceklerim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü böyle yetiştirilmedim ve elli yılı aşan hayatım boyunca her zaman olayların olumlu tarafını görmeye çalıştım. Ancak her gerçekçi Madrid taraftarı gibi ben de pazartesi günü Getafe karşısında oynanan o utanç verici maçtan sonra öfkemi yatıştıramadım.

#4
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit'nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Ben de şimdi bunu yapacağım ve kendime bir günah keçisi arayacağım. Kabul ediyorum, bu kolay bir yol. Ama elimde yalnızca bu köşe var, üç-dört tam sayfa değil. Bu yüzden Real Madrid forması giyen ve benim üzgün ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim.

#5
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Arda Güler'den bahsetmek istiyorum. Artık Carlo Ancelotti'nin neden onu sevmediğini hepimiz anlıyoruz; bunun sebebi, Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörünü eleştirmesi değildi. Bu futbolcu taraftar için adeta bir işkence.

#6
Foto - Arda Güler'e köşesinden saldırdı, sabahın ilk saatlerinde yayımladılar: Açık açık ilan etti

Teknik kapasitesiyle sana bir umut veriyor, sonra ortadan kayboluyor. Harika bir hareket yapıyor, ardından siliniyor. Sana futbola dair yeniden bir heyecan vaat ediyor, sonra yüzüstü bırakıyor. Başta bunun gençliğinden ve uyum sürecinden kaynaklandığını düşünüyordum ama öyle değil. Bu çocuk bundan fazlasını veremiyor. O, ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil. Sıradaki gelsin."

