Prof. Dr. İsmail Şahin’den dikkat çeken analiz: İran saldırısı Orta Doğu’yu yeniden dizayn planının parçası
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Uluslararası Kriz Araştırmaları Merkezi (USKAM) Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının arka planını analiz eden dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Şahin, söz konusu saldırının yalnızca askeri bir operasyon değil, aynı zamanda Orta Doğu’nun jeopolitik düzenini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.