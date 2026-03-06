  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

Katil ABD ve İsrail'in katlettiği Hamaney suikastında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik düzenlenen saldırının detayları netleşmeye başladı. Operasyonda İsrail'in gelişmiş "Mavi Serçe" füze sisteminin kullanıldığı ve Tahran'daki yerleşkenin çok sayıda füze ile hedef alındığı öne sürüldü.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat sabahı ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre saldırıda İsrail'in gelişmiş füze sistemi "Mavi Serçe" kullanıldı.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

Haberde, Hamaney'e yönelik operasyonun yalnızca bir hava saldırısı olmadığı, uzun süredir yürütülen istihbarat, siber operasyon ve askeri aldatma planlarının bir parçası olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda İsrail ordusunun saldırıdan saatler önce İran istihbaratını yanıltmak için rutin hafta sonu faaliyetlerine geçtiği izlenimi verdiği iddia edildi.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

İsrailli askeri kaynaklara dayandırılan haberde, saldırı günü bazı üst düzey İsrailli generallerin Tel Aviv'deki askeri karargahtan ayrılarak ailelerinin yanına gittikleri yönünde görüntü verdiği ve bunun İran istihbaratını yanıltmak için planlı şekilde yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında bazı yetkililerin kılık değiştirerek evlerinden çıktığı da iddialar arasında yer aldı.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

Daily Mail'in haberine göre saldırı sırasında İsrail savaş uçakları tarafından "Mavi Serçe" adı verilen gelişmiş füze sistemi ateşlendi.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

Tahran'ın merkezinde bulunan ve Hamaney'in yaşadığı yerleşkenin hedef alındığı saldırıda en az 30 füzenin kullanıldığı öne sürüldü.

Foto - Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı...

İsrail üretimi olan ve yaklaşık 1240 mil menzile sahip olduğu belirtilen Mavi Serçe füzelerinin 1,9 ton ağırlığında olduğu ve ilk olarak hava savunma sistemlerini test etmek amacıyla geliştirildiği ifade edildi. Ancak 2013'ten sonra yüksek hızları nedeniyle havadan karaya saldırı amaçlı kullanılabilecek şekilde uyarlanmış olduğu aktarıldı.

