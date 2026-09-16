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Ekonomi
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Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirterek, "Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi 'yaprak' ve 'kıyma' olarak şeffafça etiketliyoruz." dedi. Yumaklı ayrıca "Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz" ifadelerini de kullandı.

#1
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Tebliğle, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin, tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususlar belirlendi.

#3
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

BURGER ÜRÜNÜNE KÖFTE KRİTERİ GETİRİLDİ Buna göre ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi.

#4
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklandı. Burger ürününün tanımı ve kriterleri belirlenerek köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlandı.

#5
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

#6
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirildi. Nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin ürün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasını önlemek için kısıtlamalar getirildi.

#7
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Tebliğin yayımlanma tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 31 Mart 2027'ye kadar düzenleme hükümlerine uyum sağlamaları gerekiyor.

#8
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

"GÜVENİLİR GIDA İÇİN KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ" Bakan Yumaklı da söz konusu düzenlemeyi sosyal hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

#9
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini, et ürünlerine yönelik yeni standartlar belirlediklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

#10
Foto - Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi

"Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi 'yaprak' ve 'kıyma' olarak şeffafça etiketliyoruz. Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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