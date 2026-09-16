Bakan Yumaklı duyurdu! Et ürünlerine yönelik yeni standartlar geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirterek, "Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi 'yaprak' ve 'kıyma' olarak şeffafça etiketliyoruz." dedi. Yumaklı ayrıca "Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz" ifadelerini de kullandı.