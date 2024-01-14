2024-01-14 07:33:13 Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…
Türk futbolunun son yıllarda futbol piyasasına armağan ettiği en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol deviyle ilk maçına çıkmak için yaklaşık 6 ay beklemek zorunda kalan milli futbolcu, sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Sakatlıklarını atlatarak Madrid ekibinde forma giymeye başlayan Arda Güler, şimdiden hocası Carlo Ancelotti'yi etkiledi. Öte yandan İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcu için sürpriz yaratan kararı da verdi. İşte son dakika haberinin detayları…