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Spor
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Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

2024-01-14 07:33:13
Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Türk futbolunun son yıllarda futbol piyasasına armağan ettiği en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol deviyle ilk maçına çıkmak için yaklaşık 6 ay beklemek zorunda kalan milli futbolcu, sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Sakatlıklarını atlatarak Madrid ekibinde forma giymeye başlayan Arda Güler, şimdiden hocası Carlo Ancelotti'yi etkiledi. Öte yandan İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcu için sürpriz yaratan kararı da verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ederek bünyesine kattığı Arda Güler, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

#2
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Henüz 15-16 yaşlarında adını duyurmayı başaran genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirdi.

#3
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Jorge Jesus yönetiminde aldığı dakikaları iyi değerlendiren Arda, adını dünya devlerine duyurmayı başardı.

#4
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Sezon başında ise Fenerbahçe'ye Real Madrid'den gelen 20 milyon Euro'luk teklif, Arda Güler'in kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

#5
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

REAL MADRID'E SAKATLIKLARLA BAŞLADI İspanyol devine transferinin ardından büyük bir heyecan yaşatan milli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayranlarını da bir hayli üzdü.

#6
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Üst üste geçirdiği 3 sakatlık nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay boyunca uzak kalan Arda Güler, yeniden sahalara döndü.

#7
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

CARLO ANCELOTTI'Yİ ETKİLEDİ Türk futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, ilk maçına Arandina karşısında çıktı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

#8
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Her fırsatta Arda Güler'in antrenman performansını öven ve yakın zamanda formayı alacağını söyleyen Ancelotti, milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanıyor.

#9
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Son olarak da geçtiğimiz gün İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynanan Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahne alan Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak.

#10
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

EL CLASICO'DA FORMA ŞANSI BULACAK İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Riyad'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

#11
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Barcelona ile oynanacak dev mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan genç oyuncunun ilerleyen dakikalarda süre bulacağı söylendi.

#12
Foto - Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Carlo Ancelotti'nin oyuncu için değer verdiği ve kullanmak istediği belirtilirken forma şansı bulmasının uzak olmadığı aktarıldı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk El Clasico deneyimini yaşayacak. Milli futbolcunun zorlu final müsabakasında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

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