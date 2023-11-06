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Spor
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Arda Güler için çileden çıkaran karar

2023-11-06 08:51:26
Arda Güler için çileden çıkaran karar

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler ile ilgili isyan ettiren bir açıklama geldi.

#1
Foto - Arda Güler için çileden çıkaran karar

La Liga 12. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

#2
Foto - Arda Güler için çileden çıkaran karar

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti.

#3
Foto - Arda Güler için çileden çıkaran karar

Maçta en çok beklenilen şeylerin başında ilk defa kadroda kendine yer bulan Arda Güler'in süre alıp almayacağı konusuydu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli yıldız İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından maça dahil edilmedi.

#4
Foto - Arda Güler için çileden çıkaran karar

Deneyimli teknik adam maç sonu röportajında Arda Güler'in süre almaması konusunda açıklamada bulundu. Ancelotti genç yıldızın oynamaması ile ilgili olarak, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak." dedi.

#5
Foto - Arda Güler için çileden çıkaran karar

Karşılaşmada girdiği ikili mücadele sonucu ağrısı olmasına rağmen maça devam eden Jude Bellingham'ın durumu hakkında da bilgi veren Carlo Ancelotti, "Jude Bellingham'ın omzunda bir problemi var. Yarın gerekli tetkikleri yapacağız, umarım çarşamba günü Braga karşısında oynayabilir." sözlerini sarf etti.

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