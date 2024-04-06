Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

üresel operasyonlarda kurumsal marka adı olarak Arçelik A.Ş. yerine Beko ismi kullanılacak. Konuyla ilgili olarak Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “70 yıla yakın geçmişiyle Türkiye’de müşterilerini pek çok ilkle tanıştıran ev teknolojileri şirketi Arçelik A.Ş, faaliyetlerine 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile devam etmektedir. Halka açık şirketin yasal adı Arçelik A.Ş.’dir. Türkiye’de bugüne kadar olduğu gibi yasal şirketimiz Arçelik A.Ş ve Türkiye iştirakımız Arçelik Pazarlama A.Ş. (Arçelik Türkiye) ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türkiye’deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.