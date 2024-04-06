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Ekonomi
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Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

2024-04-06 21:02:42
Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Arçelik AŞ, bundan sonra küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında yapacak. Bununla birlikte Beko'nun logosu değişti.

#1
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Arçelik kurumsal marka dönüşümüne gitti. Küresel markayı güçlendirmek amacıyla küresel operasyonlarda Arçelik A.Ş. yerine Beko kurumsal markası kullanılacak.

#2
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Küresel operasyonlar “Beko” kurumsal markası altında toplanacak. Bu dönüşümle birlikte Beko markasının logosu yenilendi.

#3
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Beko’nun ürünlerinde herhangi bir logo değişikliği olmayacak. Beko kurumsal markasında yeni logo kullanılacak. B

#4
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Beko kurumsalın yeni logosuna baktığımızda, logonun altındaki çizginin kaldırıldığını görüyoruz. Ayrıca turkuaz renk yerine lacivert renk kullanılıyor.

#5
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Arçelik markasının adında herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece kurumal marka adında değişiklik yapıldı. K

#6
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

üresel operasyonlarda kurumsal marka adı olarak Arçelik A.Ş. yerine Beko ismi kullanılacak. Konuyla ilgili olarak Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “70 yıla yakın geçmişiyle Türkiye’de müşterilerini pek çok ilkle tanıştıran ev teknolojileri şirketi Arçelik A.Ş, faaliyetlerine 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile devam etmektedir. Halka açık şirketin yasal adı Arçelik A.Ş.’dir. Türkiye’de bugüne kadar olduğu gibi yasal şirketimiz Arçelik A.Ş ve Türkiye iştirakımız Arçelik Pazarlama A.Ş. (Arçelik Türkiye) ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türkiye’deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

#7
Foto - Koç Grubu'ndan beklenmedik Beko kararı! Logosunu apar topar değiştirdiler

Küresel markamızı güçlendirmek amacıyla stratejik bir karar alarak küresel operasyonlarımızı Beko kurumsal markası altında topladık. Bu dönüşümle globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerin isimlerinin Beko olarak dönüşmesi hedeflenmektedir. Dönüşüm sadece kurumsal markayı, yani şirket markasını kapsamaktadır, dünya genelinde sahip olduğumuz 22 tüketici markamız bu dönüşümden etkilenmeyecektir.”

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