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Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

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Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin korunmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Ev kurmakta kriter resmen değişti.

#1
Foto - Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

#3
Foto - Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.

#4
Foto - Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

#5
Foto - Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi

Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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