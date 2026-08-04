Arazisi olanları havalara uçuracak gelişme: Hükümet o kriteri resmen değiştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin korunmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Ev kurmakta kriter resmen değişti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin korunmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Ev kurmakta kriter resmen değişti.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.
Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.
Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.
Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
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