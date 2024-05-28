Araştırmacılar her şeyi tek tek açıkladı! Uzak gelecekle ilgili ürküten tahmin

Çalışmanın baş yazarı ve Bristol Üniversitesi Cabot Çevre Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Alexander Farnsworth, yaptığı bir açıklamada “Uzak gelecekte her şey çok kasvetli görünüyor” dedi ve ekledi: “Karbon dioksit seviyeleri şu anki seviyelerin iki katı olabilir. Güneşin de yaklaşık yüzde 2.5 daha fazla radyasyon yayması ve süper kıtanın temel olarak sıcak, nemli tropikal bölgelerde yer alması bekleniyor, bu da gezegenin büyük bir bölümünün 40 ila 70 °C arasında sıcaklıklarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.” Pangea olarak bilinen eski süper kıtaya atıfta bulunarak Pangea Ultima olarak adlandırılan yeni süper kıta birden fazla problem oluşturacak. Dünya, sadece mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 50’den fazla olacak CO2 seviyeleriyle başa çıkmak zorunda kalmayacak, Güneş de şu anki durumundan daha sıcak olacak.