Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

Son dönende Körfez sermayesi Türkiye'deki bir sektöre ilgi duymaya başlarken sessiz sedasız alımlar yaşanıyor. Ürdünlü Tamatem, Türk şirketi Playable Factory’yi satın aldı.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk oyun sektörü bu yıl Ortadoğu’dan ikinci yatırımını aldı. Şubat ayında Suudi Arabistan destekli ABD merkezli oyun devi Scopely, ABD merkezli Scopely, İstanbul merkezli oyun stüdyosu Pixel Flow’a 1 milyar dolarlık yatırım yaparak çoğunluk hissesini satın alma kararı aldı. Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun sahibi olduğu Savvy’nin 4.9 milyar dolara bünyesine kattığı Scopely, Türk şirketini alarak Türkiye’nin 7’nci unicorn’unu da ortaya çıkarmıştı.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

Türkiye’de bu sektöre bölgeden ikinci yatırım geldi. Ortadoğu’nun önde gelen mobil oyun yayıncısı Ürdün merkezli Tamatem, oyun içi oynanabilir reklamlar ve yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren Türk şirketi Playable Factory'yi satın aldı.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

Bu hamle, Tamatem'in reklam teknolojisi (reklam teknolojisi) alanına giriş yapmasını, yapay zeka destekli oyun platformunu hızlandırmasını ve MENA oyun ekosistemini dönüştürmesini hedefliyor.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

2013 yılında kurulan Ürdünlü Tamatem, 300 milyon indirme sayısı ve 3 milyon aylık kullanıcıya sahip. 25 milyon dolarlık fon desteği alan Tamatem, MENA bölgesinin ötesine geçerek küresel çapta genişlemeyi hedefliyor.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

2018 yılında kurulan İstanbul merkezli Playable Factory, 90 binden fazla oynanabilir reklam oluşturdu ve dünya çapında 30 milyardan fazla gösterim sağladı. Müşterileri arasında Avrupa ve ABD'deki büyük oyun şirketleri yer alıyor. Bu satın alımla Tamatem, bu motoru doğrudan kendi platformuna entegre ediyor.

Foto - Araplar 'Türkiye'nin oyunu'na geldi! Sessiz sedasız satın aldı

Tamatem CEO'su Hussam Hammo, anlaşmayı şirket için "belirleyici bir an" olarak nitelendirerek, bu hamlenin en gelişmiş oynanabilir reklam teknolojilerinden birini ekosistemlerine getirdiğini söyledi.

