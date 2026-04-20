İstanbullular o güne dikkat: Hava 10 derece birden soğuyacak!
Meteorolojinin verilerine göre Türkiye, 22 Nisan Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
İstanbul’da haftanın başında bahar havası etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK Ancak salı ve çarşamba gününden itibaren hava aniden değişecek. Tahminlere göre sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden düşecek ve şehirde serin, yer yer soğuk bir hava etkili olacak.
En düşük sıcaklıkların ise perşembe gecesi görülmesi bekleniyor. 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece termometrelerin 3 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR Soğuk hava dalgası yalnızca sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmayacak. Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Uludağ ve Kartepe gibi kış turizmi merkezlerinde çarşamba günü lapa lapa kar yağışı bekleniyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI Meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava dalgası iç ve doğu bölgelerde daha etkili olacak. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
YETKİLİLERDEN UYARI Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşünün özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğini belirtti. Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.
