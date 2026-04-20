DEAŞ’a 24 ilde dev operasyon! 90 şüpheli yakalandı!
DEAŞ terör örgütüne 24 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda 90 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Operasyonlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı” bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23