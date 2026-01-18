Arap ülkesinde 85 yıllık sessizlik bozuldu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev ayak çöle geri dönüyor!

Yaşayan en büyük kuş türü unvanını taşıyan bu canlılar, devasa cüsseleriyle dikkat çekiyor. Boyları 2,8 metreye kadar uzanan ve ağırlıkları 150 kiloyu bulan kızıl enseli deve kuşları, bölge tarihinde derin izler barındırıyor. Hatta rezerv içerisindeki kum taşı kayalıklarında binlerce yıl öncesinden kalan deve kuşu avı sahnelerinin tasvir edildiği kaya resimleri bulunuyor. Uzaktan bakıldığında develeri andıran silüetleri nedeniyle antik çağlarda "deve kuşları" adını alan bu canlılar, artık modern teknolojinin yardımıyla yeniden doğada özgürce dolaşıyor. Doğa koruma alanına bırakılan bu yeni sakinler yalnız da değil. Deve kuşları; daha önce bölgeye tekrar kazandırılan Arap oriksi, kum ceylanı ve dağ ceylanı gibi türlerle birlikte yaşayacak. Projenin asıl hedefi, bölgede eskiden var olan 23 farklı türü geri getirmek. Uzmanlar, büyük otçul türlerin geri dönüşünün çöl topraklarını zenginleştirdiğini ve doğal döngüyü yeniden başlattığını vurguluyor.