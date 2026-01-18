Günün karikatür haberi Tazminatör Mourinho'dan geldi! Sen kim Real kim artık...
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid'in başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Portekiz Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Leandro Barreiro ve Andreas Ntoi (kendi kalesine) kaydetti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönebileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.
Deneyimli teknik direktör konuyla ilgili, "Pembe diziler konusunda bana güvenmeyin. İyi pembe diziler var ama çok uzun sürüyorlar; bir iki bölümü kaçırırsanız ne olup bittiğini anlamazsınız. Bana güvenmeyin çünkü ben pembe dizi izlemiyorum." yanıtını verdi.
Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla Mourinho'nun ismi İspanyol devi için yeniden gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho, Real Madrid'de 2010-2013 yılları arasında çalışmış ve LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.
