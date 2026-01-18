  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyunca yüzünüzde tebessüm olacak: Penceredeki küçük delik bakın ne işe yarıyor? Suriye’deki teröristlerin son çırpınışları! Tişrin Barajı çevresinde çatışma şiddetlendi Günün karikatür haberi Tazminatör Mourinho'dan geldi! Sen kim Real kim artık... Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı Sessiz sedasız harekat yapılmıştı ama o da patladı! Ne İtalya ne İspanya... Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar? Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı Bakanlıktan özel okullara 83 milyon lira ceza
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülke düzenli şekilde İHA ve füze saldırılarında bulunuyor.

#1
Foto - Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

#2
Foto - Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı

Zelensky, Rus ordusunun ülkesine 1300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile farklı tipte 29 füze fırlattığını belirterek, bu saldırılarda yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasının da kullanıldığını aktardı.

#3
Foto - Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı

Zelensky, Rusya'nın bu gece 200'ün üzerinde İHA ile Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya ile Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

#4
Foto - Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı

Rus saldırıları nedeniyle enerji sektöründeki zorlukların sürdüğünün altını çizen Zelensky, “Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ama her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
Gündem

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

İstanbul’da yine, yeni, yeniden otobüs yangını çıktı. Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motoru beceriksiz İBB kadrolarının bakımsız bırakması y..
Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.
Gündem

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Gazeteci Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın trafik sorununa getirdiği savunmaların, aslında AK Parti iktidarını..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23