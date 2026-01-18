Putin’in şakası yok! Binden fazla güdümlü füze ateşlendi, 1300 İHA havalandı
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülke düzenli şekilde İHA ve füze saldırılarında bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Zelensky, Rus ordusunun ülkesine 1300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile farklı tipte 29 füze fırlattığını belirterek, bu saldırılarda yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasının da kullanıldığını aktardı.
Zelensky, Rusya'nın bu gece 200'ün üzerinde İHA ile Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya ile Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Rus saldırıları nedeniyle enerji sektöründeki zorlukların sürdüğünün altını çizen Zelensky, “Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ama her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
