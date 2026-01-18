  • İSTANBUL
Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı
AA Giriş Tarihi:

Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Suriye’nin Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı.

Foto - Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Deyrizor’daki aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

Foto - Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

Foto - Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

Foto - Aşiretler, Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı

Deyrizor Valiliğinden yapılan açıklamada da aşiretlerin, Suriye’nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın bulunduğu bölgeyi daha önce terör örgütü YPG/SDG’den kurtardığı aktarılmıştı.

