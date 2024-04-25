2024-04-25 08:56:54 Arap ülkesi felaketi yaşadı! 545 milyon dolarlık zarar
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağışı yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağışı yaşandı.
Günlük yaşamı durma noktasına getiren yağışlardan etkilenen Dubai'de araçlar yollarda ilerleyemezken, vatandaşlar da sel sularında mahsur kaldı..
24 saat içinde 1,5 yıllık yağışın meydana geldiği Dubai'de yaralar sarılmaya başlanıyor.
BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da katıldığı başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan hava koşullarının sonuçları ve etkileri görüşüldü.
Toplantıda konuşan BAE Başbakanı Al Maktum, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in selden kaynaklanan hasarın kontrolü, ailelere destek verilmesi ve altyapının derhal incelenmesi yönünde talimatlar verdiğini belirtti.
Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, şunları söyledi:
Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık.
Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk.
Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
İşte BAE'deki felaketin görüntüleri...
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