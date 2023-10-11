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Ekonomi
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Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

2023-10-11 17:04:40
Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faysal El Bannai, Türkiye ile ilgili aldıkları kritik kararı kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile yaptığı işbirliğiyle üyelerine yeni ihracatlar için kapı araladı.

#2
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ve EDGE Group'un birlikte düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

#3
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldığını, devlet başkanlarının liderlik edeceği "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurulmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

#4
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Mevcut işbirliğinin savunmanın yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, finanstan sağlığa kadar birçok alanda derinleşeceğini dile getiren Bayraktar, "Stratejik olarak çok değerli olan bu işbirliği sayesinde, ülkelerimiz ile bölgemizdeki ve Afrika'daki ihtiyaç sahibi ülkelerin sağlayacağı fayda da artacak." dedi.

#5
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Bayraktar, Türkiye'nin bir zamanlar sadece yüksek teknolojiyi tüketen bir ülke iken bugün insansız hava araçlarından jet motorlu uçaklara kadar birçok alanda uluslararası arenada rekabet edebilir duruma geldiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

#6
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

"Yüksek teknolojiye erişim artık tek başına yeterli değil, aynı zamanda bu teknolojileri yerli kaynaklarla üretmek de gerekiyor. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak ihracatta rekor seviyelere ulaştı. SAHA İstanbul bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Ülkemiz, insansız hava araçlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede dünya standartlarında ürünler ve yetenekler geliştirdi. Türk savunma sanayisinin büyüme hızı etkileyici. 2022'de savunma ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı, 2023'te bu rakamın 6 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor.

#7
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Bağımsızlığımızı koruyabilmek ve geleceğimizi güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Bu, sadece bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir bağımsızlık için zorunluluktur. Milli SİHA'larımız, MİLGEM korvetimiz ve hava savunma sistemlerimiz dahil birçok alanda AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kara araçları, deniz platformları, mühimmat teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda da uluslararası rekabette öne çıkabilmemiz kritik bir öneme sahip. Bu vizyon doğrultusunda, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Dost ve müttefik ülkelerle olan işbirliğimizi artırmalıyız."

#8
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

"SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması" etkinliğinin SAHA ve EDGE firmalarının işbirliğinin ötesinde, iki ülke arasında savunma sanayisinde yeni bir yapılanmanın temellerini attığını belirten Bayraktar, "Bu vizyonla kurulan EDGE MALATH firmasının, yeni işbirlikleri, ihracat çabaları ve yatırımlar için kapılar açmasını umuyoruz. Abu Dabi'de açacağımız MALATH Ofisi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmekte önemli bir rol alacaktır. Amacımız, bölgeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın hızla büyümesi ve yeni üretim-yatırım fırsatlarının doğmasını sağlamaktır." diye konuştu.

#9
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Etkinlikte 100'den fazla SAHA firması ile 10 EDGE firmasının 300'den fazla B2B görüşme gerçekleştireceği bilgisini veren Bayraktar, 2024 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde benzer bir etkinlik düzenleyerek, buradaki işbirliklerinin daha da derinleşmesini planladıklarını söyledi.

#10
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faysal El Bannai de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretiyle ilişkilerin ve işbirliği imkanlarının perçinlendiğini söyledi. Birlikte çalışmak için çok imkan olduğunu vurgulayan Bannai, bu kapsamda müşterek yatırım yapma, AR-GE faaliyetleri yürütme gibi seçenekler bulunduğunu dile getirdi. Küçük ve orta boy şirketlerin sahip olduğu muazzam teknolojiler bulunduğuna dikkati çeken Bannai, "Çok ciddi inovasyon imkanlar var KOBİ'lerde. Türkiye'den satın almak, birlikte araştırma geliştirme yapmak, Türkiye'deki şirketlere yatırım yapmak, birlikte satışlar yapmak hedefler arasında." diye konuştu.

#11
Foto - Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Bannai, büyük oyuncuların domine ettiği çağdan yeni bir döneme geçildiğine işaret ederek, "Türkiye geçtiğimiz yıllarda bunu ortaya koydu. Enerjilerimizi birleştirirsek imkanlar büyük. Rekabetçi avantajlarımızı birlikte geliştirebiliriz. Piyasa yeni oyunculara bakıyor. Bu etkinliğin, mutabakatların çok ciddi izlemesi yapılacak. Bütün kilit ekibimi buraya getirdim." ifadesini kullandı.

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