Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Bağımsızlığımızı koruyabilmek ve geleceğimizi güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Bu, sadece bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir bağımsızlık için zorunluluktur. Milli SİHA'larımız, MİLGEM korvetimiz ve hava savunma sistemlerimiz dahil birçok alanda AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kara araçları, deniz platformları, mühimmat teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda da uluslararası rekabette öne çıkabilmemiz kritik bir öneme sahip. Bu vizyon doğrultusunda, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Dost ve müttefik ülkelerle olan işbirliğimizi artırmalıyız."