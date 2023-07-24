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Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

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Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

2023-07-24 13:11:22
Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Tüm dünya son günlerde Barbie filmini konuşuyor. İçeriği tartışma konusu olsa da film farklı sektörleri de etkiledi... Son olarak yapay zeka, ülkelere göre Barbie evleri tasarladı... İşte, çok konuşulan o evler...

#1
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Kısa bir süre önce ülkemizde de vizyona giren Barbie filmi tüm dünyanın gündeminde. Ülkemizde 13 yaş üstü vatandaşların izlemesinin mümkün olduğu film hakkında uzmanlar, ebeveynleri sık sık uyarıyor. Doç. Dr. Yavuz Samur sosyal medya hesabından filmle ilgili yaptığı açıklamada "Son zamanların popüler filmlerinden biri olan #barbie filminin yaş sınırıyla ilgili olarak siz değerli ebeveynleri ve sevgili çocuklarımızı bilgilendirmek istedim. Efendim filmin yaş sınırı en az 13’tür. Bir kere 13 yaşından küçük çocuklarınıza izletmeniz tavsiye edilmemektedir. ‘Hocam bizim çocuk 12 yaşında, izleyebilir mi?’, ‘Hayır’.... Eğer bunda tamamsak 13 yaş ve üstüne geçelim, bence minimum 13 yaş ise çocuğunuz yine de izletmek zorunda değilsiniz 14-15’i de bekleyebilirsiniz. Acele etmeyin derim. Neden? Filmin içerisinde tahmin edeceğiniz üzere tabi ki cinsellik, tüketime özendirme ve kötü dil bulunuyor. Öte yandan kadınlarla ilgili beklenmedik bir şekilde pozitif mesajlar da içermeye çalışıyor film. Ancak bu sefer de filmin dengesi şaşınca erkekleri de yerden yere vurma ihtimali doğabiliyor. Ataerkillik üzerine sıkça çocuklarınızla konuşacağınız bir film olabilir önden bilgisini vereyim . Bu ve bunun gibi nedenlerle filmin ebeveyn denetiminde izlenilmesi tavsiye ediliyor” ifadelerini kullandı. Film hakkında fikir sahibi olduktan sonra biz dönelim konumuza... Ünlü web sitesi BuzzFeed, yapay zekadan; ülkelere göre Barbie evleri oluşturmasını istedi. Ortaya ise pembenin her tonunda evler çıktı.

#2
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Afganistan

#3
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Arnavutluk

#4
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Cezayir

#5
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Andora

#6
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Angola

#7
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Antigua ve Barbuda

#8
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Arjantin

#9
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Ermenistan

#10
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Avustralya

#11
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Avusturya

#12
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Azerbaycan

#13
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bahamalar

#14
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bahreyn

#15
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bangladeş

#16
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Barbados

#17
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Beyaz Rusya

#18
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Belçika

#19
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Belize

#20
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Benin

#21
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Butan

#22
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bolivya

#23
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bosna-Hersek

#24
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Botsvana

#25
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Brezilya

#26
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Brunei

#27
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Bulgaristan

#28
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Burkina Faso

#29
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Burundi

#30
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Kamboçya

#31
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Türkiye

#32
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Kanada

#33
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Çin

#34
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Fransa

#35
Foto - Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

İspanya

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