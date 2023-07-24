Aralarında Türkiye de var! Yapay zekadan inanılmaz ev tasarımları

Kısa bir süre önce ülkemizde de vizyona giren Barbie filmi tüm dünyanın gündeminde. Ülkemizde 13 yaş üstü vatandaşların izlemesinin mümkün olduğu film hakkında uzmanlar, ebeveynleri sık sık uyarıyor. Doç. Dr. Yavuz Samur sosyal medya hesabından filmle ilgili yaptığı açıklamada "Son zamanların popüler filmlerinden biri olan #barbie filminin yaş sınırıyla ilgili olarak siz değerli ebeveynleri ve sevgili çocuklarımızı bilgilendirmek istedim. Efendim filmin yaş sınırı en az 13’tür. Bir kere 13 yaşından küçük çocuklarınıza izletmeniz tavsiye edilmemektedir. ‘Hocam bizim çocuk 12 yaşında, izleyebilir mi?’, ‘Hayır’.... Eğer bunda tamamsak 13 yaş ve üstüne geçelim, bence minimum 13 yaş ise çocuğunuz yine de izletmek zorunda değilsiniz 14-15’i de bekleyebilirsiniz. Acele etmeyin derim. Neden? Filmin içerisinde tahmin edeceğiniz üzere tabi ki cinsellik, tüketime özendirme ve kötü dil bulunuyor. Öte yandan kadınlarla ilgili beklenmedik bir şekilde pozitif mesajlar da içermeye çalışıyor film. Ancak bu sefer de filmin dengesi şaşınca erkekleri de yerden yere vurma ihtimali doğabiliyor. Ataerkillik üzerine sıkça çocuklarınızla konuşacağınız bir film olabilir önden bilgisini vereyim . Bu ve bunun gibi nedenlerle filmin ebeveyn denetiminde izlenilmesi tavsiye ediliyor” ifadelerini kullandı. Film hakkında fikir sahibi olduktan sonra biz dönelim konumuza... Ünlü web sitesi BuzzFeed, yapay zekadan; ülkelere göre Barbie evleri oluşturmasını istedi. Ortaya ise pembenin her tonunda evler çıktı.