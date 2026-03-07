  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri! Van Dijk Galatasaray taraftarlarını hatırladı: Kulaklarımız yine sınanacak! İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu Bilal Erdoğan, Esenler'de Tayfa gençleriyle sahurda buluştu... Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın! ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor Petrol için yeni tahmin açıklandı! IGMG Türkiye'den 8 Şehirde Ramazan Süslemeleri
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 30 bin adetlik ve uzun vadede 300 bini bulması planlanan insansız hava aracı siparişi verildi.

#1
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Drone Dominance” olarak adlandırılan Drone Üstünlüğü Programı kapsamında önümüzdeki günlerde 30 bin adet kamikaze drone için sipariş verileceğini açıkladı.

#2
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Programın, ABD ordusunda düşük maliyetli ve harcanabilir insansız sistemlerin yaygınlaştırılmasını amaçladığı belirtiliyor. Siparişlerin, “Gauntlet” adlı insansız sistem yarışmasının kazanan firmalarına verileceği ifade edildi. Yarışma, Georgia eyaletindeki Fort Benning üssünde iki hafta boyunca 25 drone şirketinin platformlarının askeri personel tarafından test edilmesiyle gerçekleştirildi.

#3
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Pentagon’un siparişleri önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Şirketlerden sipariş edilen drone sistemlerinin 5 ay içinde teslim edilmesi isteniyor. Program kapsamında drone başına yaklaşık 5 bin dolar bütçe ayrıldı. Toplam program maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Yetkililer, ilerleyen aşamalarda birim maliyetin 2 bin dolara kadar düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. İlk teslimatın mart ayı sonunda yapılması planlanıyor. Üretim hattından çıkacak ilk drone sistemlerinin 17 farklı askeri birliğe gönderilerek tatbikatlarda kullanılması hedefleniyor.

#4
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Drone Dominance programı sorumlusu Travis Metz, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada yarışmanın tamamlandığını ve kazanan şirketlerle sipariş sürecinin başlatılacağını söyledi. Metz, “Yarışma geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Kazanan tedarikçilerle siparişleri önümüzdeki günlerde açıklayıp yerleştireceğiz. Bu drone’lar askeri birliklere 5 ay içinde teslim edilecek.” dedi.

#5
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Programın temeli, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından Temmuz 2025’te imzalanan “Unleashing US Military Drone Dominance” memorandumuna dayanıyor. Bu direktif, 2026 mali yılı sonuna kadar ABD ordusundaki her manganın küçük tek yönlü saldırı drone’larıyla donatılmasını öngörüyor.

#6
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Pentagon, uzun vadede 300 binden fazla yerli üretim silahlı küçük drone sistemine ulaşmayı hedefliyor. Program, önceki yönetim döneminde başlatılan Replicator girişiminin devamı olarak değerlendiriliyor ancak daha hızlı üretim ve tedarik süreçleri öngörüyor.

#7
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler

Programın ikinci aşamasının Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor. Bu aşamada drone sistemlerinin GPS ve iletişim karıştırma, elektronik harp ve yoğun karşı-İHA ortamlarında test edilmesi hedefleniyor. Kaynak: GDH, Tolgaozbek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!
Ekonomi

Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!

Küresel gerilimlerin artmasıyla piyasalardaki dengeler değişirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bekleyen yeni r..
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İran, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23