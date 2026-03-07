Ortalık çok fena karışacak: Acil olarak 30 bin adet İHA siparişi verdiler
ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 30 bin adetlik ve uzun vadede 300 bini bulması planlanan insansız hava aracı siparişi verildi.
ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 30 bin adetlik ve uzun vadede 300 bini bulması planlanan insansız hava aracı siparişi verildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Drone Dominance” olarak adlandırılan Drone Üstünlüğü Programı kapsamında önümüzdeki günlerde 30 bin adet kamikaze drone için sipariş verileceğini açıkladı.
Programın, ABD ordusunda düşük maliyetli ve harcanabilir insansız sistemlerin yaygınlaştırılmasını amaçladığı belirtiliyor. Siparişlerin, “Gauntlet” adlı insansız sistem yarışmasının kazanan firmalarına verileceği ifade edildi. Yarışma, Georgia eyaletindeki Fort Benning üssünde iki hafta boyunca 25 drone şirketinin platformlarının askeri personel tarafından test edilmesiyle gerçekleştirildi.
Pentagon’un siparişleri önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Şirketlerden sipariş edilen drone sistemlerinin 5 ay içinde teslim edilmesi isteniyor. Program kapsamında drone başına yaklaşık 5 bin dolar bütçe ayrıldı. Toplam program maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Yetkililer, ilerleyen aşamalarda birim maliyetin 2 bin dolara kadar düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. İlk teslimatın mart ayı sonunda yapılması planlanıyor. Üretim hattından çıkacak ilk drone sistemlerinin 17 farklı askeri birliğe gönderilerek tatbikatlarda kullanılması hedefleniyor.
Drone Dominance programı sorumlusu Travis Metz, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada yarışmanın tamamlandığını ve kazanan şirketlerle sipariş sürecinin başlatılacağını söyledi. Metz, “Yarışma geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Kazanan tedarikçilerle siparişleri önümüzdeki günlerde açıklayıp yerleştireceğiz. Bu drone’lar askeri birliklere 5 ay içinde teslim edilecek.” dedi.
Programın temeli, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından Temmuz 2025’te imzalanan “Unleashing US Military Drone Dominance” memorandumuna dayanıyor. Bu direktif, 2026 mali yılı sonuna kadar ABD ordusundaki her manganın küçük tek yönlü saldırı drone’larıyla donatılmasını öngörüyor.
Pentagon, uzun vadede 300 binden fazla yerli üretim silahlı küçük drone sistemine ulaşmayı hedefliyor. Program, önceki yönetim döneminde başlatılan Replicator girişiminin devamı olarak değerlendiriliyor ancak daha hızlı üretim ve tedarik süreçleri öngörüyor.
Programın ikinci aşamasının Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor. Bu aşamada drone sistemlerinin GPS ve iletişim karıştırma, elektronik harp ve yoğun karşı-İHA ortamlarında test edilmesi hedefleniyor. Kaynak: GDH, Tolgaozbek
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23