Gündem
7
Yeniakit Publisher
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

#1
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Ramazan ayı vesilesiyle sahada yoğun bir program yürüten Özcan, son olarak Bala’da düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programın ardından Gölbaşı’nda İslim ailesini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

#2
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Özcan, Gölbaşı İlçe Teşkilatı’nı da gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

#3
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Memleketi Gölbaşı’nda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özcan, "Ankara’nın her sokağında sadece ayak izimizi değil, sarsılmaz gönül bağımızı bırakıyoruz. Biz kapıları çalmaya değil, kalplere girmeye talibiz. Siyasetimizi soğuk binaların duvarlarına değil; bir tas sıcak çorbaya, içten bir duaya, dertli bir söze sığdırdık. Bizim siyasetimiz tabelalarda asılı kalmaz; biz sözümüzü kürsülerden değil, diz dize oturduğumuz kapı önlerinde, halkımızın tam kalbinde söylüyoruz. Biz halkın içindeyiz, tam da olmamız gereken yerdeyiz!

#4
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Öte yanda CHP zihniyetini görüyorsunuz; birtakım küresel odakların maşalığını yapmaktan öteye gidemeyen, hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla ve vizyonsuzlukla anılan bir yapı... Bizim vaktinde büyük emeklerle hayata geçirdiğimiz eserlerin bakımını dahi yapamayan, vizyonsuz bir belediyecilik anlayışı hüküm sürüyor. Bugün Gölbaşı’nda ve Ankara’nın dört bir yanında gördüğümüz hizmet eksikliğini gidermek için teşkilatlarımızla omuz omuza veriyoruz. Devletimizin desteği ve bakanlıklarımızın istişaresiyle, vatandaşımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmamak için gece gündüz gayret ediyoruz. İnşallah ilk seçimde başkentimizi ve tüm ilçeleri yeniden 'eser ve hizmet belediyeciliği' ile kucaklaştıracağız.

#5
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Dünyanın bu sancılı döneminde, etrafımızdaki ateş çemberini hepimiz görüyoruz. Şükürler olsun ki başımızda; ülkemizin huzurunun, güveninin ve istikrarının teminatı olan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz de bu kutlu yürüyüşte ona yol arkadaşlığı etmek için var gücümüzle çalışacağız.

#6
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahada: CHP hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla anılan bir yapı...

Rabbim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin oluşturduğu bu milli birliği ve beraberliği daim eylesin. Bizler her hanede, her sokakta birer 'Ak Elçi' olarak ter dökecek, gönülden gönüle köprüler kurarak Cumhurbaşkanımızın selamını her eve taşıyacağız. Allah’ın izniyle; Ankara’dan İstanbul’a, Edirne’den Kars’a kadar tüm illerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranlarıyla, çok daha güçlü bir şekilde yeniden zafere taşıyacağız!" şeklinde konuştu.

