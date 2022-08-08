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Aracını viteste unuttu! Ortalık toz duman oldu

2022-08-08 16:20:39
Aracını viteste unuttu! Ortalık toz duman oldu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde viteste unutulan araba ikinci kattan aşağı düştü.

#1
Foto - İSTANBUL Ataşehir'den son gelen haber şaşkına çevirdi. Bir sürücü egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.

İSTANBUL Ataşehir'den son gelen haber şaşkına çevirdi. Bir sürücü egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.

#2
Foto - Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

#3
Foto - Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarptı.

Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarptı.

#4
Foto - Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.

Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.

#5
Foto - Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#6
Foto - Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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