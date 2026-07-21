Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin
Araçlarını muayeneye götürecek sürücüler, son dönemde artan sahte randevu girişimlerine karşı uyarıldı. TÜVTÜRK, araç muayene işlemleri için resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan ücretli hizmetlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca yetkili kanalları kullanmaları çağrısında bulundu. Randevu işlemlerinin ücretsiz olduğu ve ödeme taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.