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Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

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Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Araçlarını muayeneye götürecek sürücüler, son dönemde artan sahte randevu girişimlerine karşı uyarıldı. TÜVTÜRK, araç muayene işlemleri için resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan ücretli hizmetlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca yetkili kanalları kullanmaları çağrısında bulundu. Randevu işlemlerinin ücretsiz olduğu ve ödeme taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

#1
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

TÜVTÜRK, araç muayene randevularının ücretsiz olarak alınabildiğini hatırlatarak, araç sahiplerini resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#2
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallar üzerinden ve ücretsiz olarak alınabildiğini hatırlattı.

#3
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Araç sahipleri, randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi tuvturk.com.tr, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak oluşturabiliyor.

#4
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

İşlem yapmadan önce internet adresini kontrol edin...

#5
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. TÜVTÜRK, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemesini tavsiye ediyor.

#6
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

#7
Foto - Aracını muayeneye götürenlere tuzak: Bu oyuna sakın gelmeyin

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla iş birliği bulunmuyor. Kurum, ismini ve logosunu kullanarak vatandaşları yanıltmaya yönelik girişimlere ilişkin hukuki süreçleri titizlikle yürütürken, gelen bildirimleri de değerlendirerek gerekli işlemleri sürdürüyor.

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