Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

ABD'nin Venezuela petrolüne çökmesinden sonra küresele fiyatlarda dalgalanmalar başladı.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

lobal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

MOTORİNİN LİTRE FİYATINA ZAM BEKLENİYOR Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.00 TL Motorin litre fiyatı: 54.86 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.83 TL Motorin litre fiyatı: 54.69 TL LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.90 TL Motorin litre fiyatı: 55.94 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL

Foto - Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!

İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 55.19 TL Motorin litre fiyatı: 56.20 TL LPG litre fiyatı: 29.09 TL/

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaşrıza

dün indirim haberi vardı gazetede ne oldu
