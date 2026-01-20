Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ne kadar zam geleceği belli oldu!
ABD'nin Venezuela petrolüne çökmesinden sonra küresele fiyatlarda dalgalanmalar başladı.
lobal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
MOTORİNİN LİTRE FİYATINA ZAM BEKLENİYOR Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.00 TL Motorin litre fiyatı: 54.86 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.83 TL Motorin litre fiyatı: 54.69 TL LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.90 TL Motorin litre fiyatı: 55.94 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 55.19 TL Motorin litre fiyatı: 56.20 TL LPG litre fiyatı: 29.09 TL/
