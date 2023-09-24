  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolandırıcılıkta son nokta! Bu çakallığa çok ama çok şaşıracaksınız

Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

Terörden temizlendi ziyaretçi akınına uğruyor! Bu mağara göz kamaştırıyor

Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

Papa böyle yaparsa cemaat ne yapar? Papa ne yaptı?

Soğanı yatmadan önce çorabınızın içine koyarsanız bakın ne oluyor! Sonucu görenler inanamıyor

İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zuckerberg’den Musk'a yeni çelme
Gündem
7
Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

2023-09-24 10:31:10
Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin yıllık araç muayenelerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeni bir uygulamayı devreye soktu. Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 25 milyon aracın belirli dönemlerde muayene yaptırması zorunlu bir işlemdir. TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

#2
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

GEZİCİ İSTASYONLAR TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

#3
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

Gezici istasyonlar, 77 ilde hizmet vermektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu istasyonların sadece randevu ile hizmet sunduğudur. Bu sayede işlemler daha düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

#4
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

BUNU YAPMAYANIN ARACI KABUL EDİLMEYECEK Yeni uygulama sonrası yoğunluk yaşanmayacağını düşünen çok sayıda araç sahibi, randevu almadan muayene için istasyonları ziyaret etse de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz hiçbir aracı muayeneden geçirmemeye devam ediyor.

#5
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

İnternet üzerinden alınabilecek randevu ile sürücüler uygun buldukları gün ve saatte otomobillerini muayeneye sokabiliyor. Aynı zamanda otomobil sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan "Egzoz pulu" olarak adlandırılan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü testini yaptırabilirken, verilen belgeyi muayene sırasında yetkiliye ibraz ederek ek bir test yaptırmaktan muaf tutulmakta.

#6
Foto - Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

ADRESİNİZE EN YAKIN MUAYENE İSTASYONUNU BU ŞEKİLDE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ Gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. TÜVTÜRK'ün gezici istasyonları, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayarak yoğunluğun önüne geçmeye ve işlemleri daha düzenli bir şekilde yürütmeye yardımcı oluyor. Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilirler ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedeflenirken, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacaktır.

Bal üreticisinden sahte bal uyarısı!
Gıda

Bal üreticisinden sahte bal uyarısı!

Son zamanlarda piyasada bal satışının çok yaygınlaşmasından dolayı uyarıda bulunan bal üreticisi Cemalletin Özlü, sahte balın insan sağlığın..
Bunlar tesadüf mü? Cihat Yaycı paşa uyardı FETÖ kafayı çıkardı
Gündem

Bunlar tesadüf mü? Cihat Yaycı paşa uyardı FETÖ kafayı çıkardı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "FETÖ, Sığınmacılar üzerinden yalan haberler yayarak bir iç savaş çıkarmak istiyor." demişti. Yaycı'..
Sürpriz gelişme! Hindistan'ın en büyük şirketi Türkiye ile anlaştı
Ekonomi

Sürpriz gelişme! Hindistan'ın en büyük şirketi Türkiye ile anlaştı

Hindistan’ın en büyük iç hat havayolu şirketi IndiGo Airlines, İstanbul üzerinden San Francisco'ya THY'yle ortak uçma kararı aldı. ..
Flaş iddia: Üç Türk şirketine el konulabilir
Ekonomi

Flaş iddia: Üç Türk şirketine el konulabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, BOTAŞ'a olan borçları nedeniyle ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ isimli şirketlere süre tanıdı.

İngiltere’de kimse bizdekiler gibi ‘işgal ediliyoruz’ demiyor! Türkler Londra’dan birer birer toplamaya başladı
Dünya

İngiltere’de kimse bizdekiler gibi ‘işgal ediliyoruz’ demiyor! Türkler Londra’dan birer birer toplamaya başladı

Türkiye’deki yatırımcıların son yıllarda Londra'dan konut alımları yüzde 30 ila 50 oranında artış gösterdi. Söz konusu gelişme Türkiye'den b..
Rusya'nın Karadeniz filosu kalbinden vuruldu! Bilanço ağır! İşte o anlar
Dünya

Rusya'nın Karadeniz filosu kalbinden vuruldu! Bilanço ağır! İşte o anlar

Ukrayna’nın dün Sivastopol’daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun karargahına gerçekleştirdiği füze saldırısının sonuçları ağır oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23