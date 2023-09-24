Araç muayenesinde bunu yapmayanın aracı kabul edilmeyecek! TÜVTÜRK yeni uygulamayı açıkladı

ADRESİNİZE EN YAKIN MUAYENE İSTASYONUNU BU ŞEKİLDE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ Gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. TÜVTÜRK'ün gezici istasyonları, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayarak yoğunluğun önüne geçmeye ve işlemleri daha düzenli bir şekilde yürütmeye yardımcı oluyor. Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilirler ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedeflenirken, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacaktır.