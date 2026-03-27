İran Orta Doğu'daki tüm sivilleri uyardı! 'O bölgeleri derhal terk edin'
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki sivillere ABD güçlerinin bulunduğu alanları derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki sivillere ABD güçlerinin bulunduğu alanları derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.
Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kendi askeri üslerini savunma cesareti ve kapasitesine sahip olmayan ABD ve siyonist güçler, İran askerlerinin ateşinden korkarak sivil alanları kullanıyor ve masum halkı insan kalkanı olarak kullanmaya çalışıyor.
İranlı sivillerin öldürülmesine ve suikastlara pervasızca girişen ABD’li güçler ile İsrail unsurlarını nerede bulursak ortadan kaldırmakla yükümlüyüz.
Bu nedenle, size zarar gelmemesi için ABD güçlerinin konuşlandığı yerleri derhal terk etmenizi tavsiye ediyoruz."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23