  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye Türkmenleri Anadilde Eğitim, Medya Gücü ve Siyasi Temsil Hakkına Sahip Olmalıdır Tehlike saçıyor: Paketli beyaz ekmekler en sağlıksız ekmek türü! işte son veriler dikkat çekti O isimle ilgili flaş gelişme! Gündem oldu, o ülkeyi işaret ettiler... Bakan Kaçır açıkladı: Dijital oyun geliştiren KOBİ'lere 2 milyar liradan fazla destek Yeni anket şok etkisi yaptı: 85 yılın en düşük seviyesinde! Türkiye'nin T-155 Fırtına silahına güçlü rakip! Dost ülke 'yaptık' diyerek duyurdu 11'de bile oynamıyor diyerek duyurdular: Sane'ye tepki üstüne tepki: İlk 11 vurgusu
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Tayfun ve SOM füzeleriyle ilgili flaş gelişme! Yetkili isim 24 saati işaret etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN balistik füzesi ve SOM seyir füzesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ROKETSAN'ın seri üretim çalışmalarına hızla devam ettiğini, tanksavar füzelerinden seyir füzelerine, gemisavar füzelerinden balistik ve hava savunma füzelerine kadar birçok alanda ürünlerin seri üretimde olduğunu söyledi.

Ürünleri arasında balistik füzelerin önemli yere sahip olduğunu vurgulayan İkinci, "Hem TAYFUN balistik füzemiz hem de SOM seyir füzemizin üretimleri ve teslimatları devam ediyor. Bizler 24 saat esasına göre çalışıyoruz. ROKETSAN'da üretim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

İkinci, yeni yatırımlarla mevcut üretim kapasitesini çok hızlı şekilde çok daha üst noktalara taşımaya gayret göstereceklerini dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz konjonktürel ortam da zaten bunu yapmamıza mecburiyet arz ediyor. Hem ülkemizin savunmasını güçlendirmek hem de bu alandaki üretimlerimizin hızlanması için var gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin kendi geliştirdikleri hava savunma sistemlerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Çelik Kubbe, bu açıdan kendi geliştirdiğimiz bir sistem. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortaklığında geliştiriliyor. 'Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını bizim yapıyor olmamız, her ihtiyaç duyduğumuzda, istediğimiz kadar hem füze hem radar sistemi hem de batarya sistemlerini üretebilecek kabiliyet sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında Çelik Kubbe, Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri. Sayısını ve üretimlerini hızla artırmamız gerekiyor. Bu konuda da ciddi gayretler içerisindeyiz."

İkinci, hava savunmasının zor bir alan olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için 'en iyi sistemi yaptık, bitti' denecek bir sistem değil. Değişen tehdit özellikleri ve karakteristiklerine göre üzerine yeni kabiliyetler, yeni özellikler koyarak devam ediyoruz. Bundan sonra üzerine devamlı kabiliyet ekleyeceğimiz, teknoloji entegre edeceğimiz, yeni tehditlere karşı önlemler alacağımız bir altyapıyı temsil ediyor. Ülkemizin hava savunması anlamında tüm ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini, onun için çalıştığımızı söyleyebilirim."

ROKETSAN'ın çok sayıda projesinin bulunduğunu aktaran İkinci, hava savunma füzelerinden hava-hava füzeleri ve yeni balistik füzelere kadar birçok ürünün 2026 yılı ve sonrasında peyderpey ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23