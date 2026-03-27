  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Saç dökülmesi konusunda hem kadınlar hem de erkekler bu konudan şikayetçi... Uzmanlar ise saç dökülmesi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor...

#1
Saç dökülmesi pek çok kişinin ortak problemi. Zamanla seyrekleşen saçlar yavaş yavaş dökülerek belirli boşlukların oluşmasına neden olabiliyor. Genetik faktörlerin ve stresin saç dökülmesinde önemli birer etken olduğu biliniyor ancak bir uzman tükettiğimiz çeşitli içeceklerin de saç dökülmesine neden olabileceğine dair uyarıda bulunuyor.Dr. Abdulaziz Balwi, Elithair insanları hem saçlarını hem de sağlıklarını korumak için belirli içeceklerin tüketimini azaltmaları konusunda uyardı.

#2
Dr. Abdulaziz Balwi, Elithair insanları hem saçlarını hem de sağlıklarını korumak için belirli içeceklerin tüketimini azaltmaları konusunda uyardı.

#3
Saç cerrahı, içeceklerdeki bazı kimyasalların kelleşmeyi tetikleyebileceğini söyledi. Şöyle açıkladı: "Enerji içeceklerinin aşırı tüketimi, kafein ve selenyum gibi bazı elementlerin toksisitesine zemin hazırlayan bir faktördür." "Kafeinin toksik dozu 3 mg/kg/g olup, günlük dozun 700 mcg A vitamini ve 55 mcg selenyumu geçmemesi gerekiyor.

#4
"Selenyum ve A vitamini, yüksek dozda alındığında saçlar için toksiktir ve ayrıca saçkıranı tetikleyebilir." Bazı enerji içecekleri, kişinin önerilen A vitamini alımının yüzde 113'ünü ve selenyumun yüzde 100'ünü içerebilir. Bazı enerji içecekleri ise 150 mg'a kadar kafein içerebiliyor; bu da sade kahvenin neredeyse iki katı.

#5
Doktor şöyle devam etti: "Enerji içeceklerinin aşırı tüketimi, katekolaminler ve stres hormonlarındaki artışla bağlantılıdır." "Dolayısıyla enerji ürünleri diyabet ve metabolik sorunlar için risk faktörü olarak değerlendirilebilir, ayrıca saç dökülmesine de neden olabilir." Dr. Balwi'ye göre şekerli içecekler de bir sorun. "Genellikle enerji içecekleri birçok çeşit şeker içerir" dedi.

#6
"Bunlar arasında mısır tatlandırıcısı, mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, glikoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, laktoz, malt şurubu, maltoz, melas, ham şeker ve sakkaroz yer alıyor." "Enerji içecekleri gibi aşırı şekerli içeceklerin tüketimi aynı zamanda kilo alımı, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, böbrek fonksiyon bozuklukları, alkolsüz karaciğer sirozu, diş çürüğü, artrit ve gut gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilidir." 2023 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, enerji içecekleri de dahil olmak üzere şekerli içecekler ile erkeklerde saç dökülmesi arasında bir bağlantı buldu. 18 ila 45 yaşları arasındaki erkeklerin düzenli olarak şekerli içecekler tüketmesi halinde erkek tipi saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Çalışmada "İlginçtir ki, yüksek şekerli içecek tüketimi (SSB) ile erkek tipi saç dökülmesi (MPHL) arasında anlamlı bir ilişki bulduk" dedi. Çalışma yazarları şu sonuca vardı: "18 ila 45 yaşları arasındaki genç bireylerde yüksek SSB tüketimi inceledik ve aşırı SSB tüketimi tüketenlerin MPHL'yi bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulduk." Not:Çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit eksikliği ve D vitamini eksikliği de saç dökülmesine neden olmaktadır. Saç güçlendirici vitaminler olarak bilinen D vitamini ve E vitamini de tavsiye edilen saç dökülmesi vitaminlerindendir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23