  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye Türkmenleri Anadilde Eğitim, Medya Gücü ve Siyasi Temsil Hakkına Sahip Olmalıdır Tehlike saçıyor: Paketli beyaz ekmekler en sağlıksız ekmek türü! işte son veriler dikkat çekti O isimle ilgili flaş gelişme! Gündem oldu, o ülkeyi işaret ettiler... Bakan Kaçır açıkladı: Dijital oyun geliştiren KOBİ'lere 2 milyar liradan fazla destek Yeni anket şok etkisi yaptı: 85 yılın en düşük seviyesinde! Türkiye'nin T-155 Fırtına silahına güçlü rakip! Dost ülke 'yaptık' diyerek duyurdu 11'de bile oynamıyor diyerek duyurdular: Sane'ye tepki üstüne tepki: İlk 11 vurgusu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu

Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak gruplara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirli kamu kurumlarında görev yapan personeli kapsayan bu düzenleme, halihazırda uygulanan muafiyetin süresini 2027 yılının sonuna kadar uzatıyor. Peki, hangi kurumların personeli bu haktan yararlanmaya devam edecek? Ücretsiz ulaşım imkanı hangi şartla sağlanacak ve kapsamda hangi ulaşım araçları bulunuyor?

1
#1
Foto - Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu

KARARIN KAPSAMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ İki meslek grubunun kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacaklarının tespitine ilişkin kararda, ulaşım desteğine dair tarihler netleşti. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen meslek grupları belediyeler ve bağlı kuruluşların sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz faydalanabilecek.

#2
Foto - Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu

HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR? Karar metninde iki ana hizmet kolu öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Gümrük Muhafaza Memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan Orman Muhafaza Memurları, bu muafiyetten yararlanacak isimler olarak belirlendi. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, söz konusu personelin görev esnasındaki ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması ve iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında ilgili personel, mesai saatleri dışındaki ulaşımlarında da bu haktan yararlanabilecek.

#3
Foto - Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu

ÜCRETSİZ YARARLANMA ŞARTI NEDİR? Düzenleme, söz konusu personelin bu haktan yararlanabilmesi için belirli bir koşul getiriyor. İlgili kurumlarda görevli personelin, toplu taşıma hizmetlerini kullanırken resmi üniformalı olması gerekiyor.

#4
Foto - Bu iki meslek grubundaysanız dikkat! 2027'nin sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz oldu

ULAŞIM HİZMETLERİNİN SINIRI Muafiyet; sadece belediye otobüslerini değil, belediyelere bağlı tüm toplu taşıma ağlarını kapsıyor. 2027 yılının sonuna kadar sürecek olan bu uygulama, personelin görev alanındaki hareketliliğini kolaylaştırmayı ve kamu hizmetinin sürekliliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23