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Ekonomi
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Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

2023-11-23 12:37:07
Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Araba fiyatlarında büyük indirim yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği düzenlemeler sonrasında sıfır ve ikinci el araçlarda sert düşüşler yaşandı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, " Fiyatlar noktasında halk deyimi ile ‘dibin dibi’ olarak tabir edilen, en düşük seviyenin sağlandığı kanaatindeyiz." dedi.

#1
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Araç piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır ve ikinci el araçlarda sert düşüşler yaşandı.

#2
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunun da detaylarına hakim olduğu üzere geçmiş dönemlerde piyasamızda yaşanan olumsuzluklar piyasa işleyişini bozduğu gibi, fiyatları da olağan dışı yükseltmişti.

#3
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Ticaret Bakanlığımız piyasa düzenini tekrar tahsis etme maksadıyla bir dizi önemli adımlar attı ve haksız uygulamalar, kayıt dışı ticaret ve otomobile erişim hususlarındaki sorunları gidererek piyasa tekrar regüle edildi.

#4
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Elde edilen tüm bu sonuçların neticesine, Bugün içinde bulunduğumuz otomobilde indirim trendine de zemin hazırlanmış oldu. Sıfır otomobilde ile indirimler yapıldığını söyleyebiliriz.

#5
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

‘100-150 BİN TL ARASI İNDİRİM’

#6
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Sıfır otomobilde sağlanan indirim doğal olarak ikinci el otomobile de yansıyarak, sıfır/ikinci el araç arasındaki fiyat makası olması gerektiği seviyeye geldi. Fahiş fiyatlamanın tamamen ortadan kalktığı süreçte, reel fiyat üzerinden -15 civarı indirim ortamı sağlandı. Örneğin bugün geçmişte reel fiyatı 1 milyon TL olan otomobiller 850 ila 900 Bin TL arası alıcı buluyor.

#7
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

PİYASADA HAREKETLENME NE ZAMAN BAŞLAR?

#8
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Krediye erişimde yaşanan güçlükler ve mevduat oranları gibi sebepler neticesinde reel tüketici talebinde düşüş söz konusu. Krediye erişimde tekrar sağlanacak kolaylıklar piyasamızı hareketlendirecektir.

#9
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Bu sürecin yeni yıldan hemen sonra 2024 ilk çeyreğinde içerisinde başlayacağı kanaatindeyiz. Öte yandan bu süreçte, en doğru zamanda otomobil almak için piyasayı takip eden ve bekleyenler var.

#10
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Bundan sonraki süreçte sıfır ve ikinci el fiyatlarında daha fazla düşüş olmayacaktır. Çin menşeli markaların ülkemiz piyasasına girmesi ile içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu kadar, özellikle elektrikli otomobillerdeki rekabet oldukça arttı.

#11
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen etkenlerin yanı sıra, yaşanan rekabet ortamı da fiyatların belirlenmesinde önemli role sahip.

#12
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Öte yandan tüm bunların yanında yükselen döviz kuru, enflasyon ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında otomobil fiyatları yukarı yönlü hareketlenebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız içerisinde bulunduğumuz dönemde, bu en uygun fiyatları değerlendirerek ihtiyaçları doğrultusunda otomobil alabilirler.

#13
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Üzerinde hukuki engel kalmamış ancak yedieminlerde duran otomobil ve tüm diğer mallar için yürürlüğe konan uygulama başladı. Buna göre öncelikle araç sahiplerinden araçlarını teslim almaları istenecek. Eğer araç sahibi tarafından alınmaz ise bu araçlar, haczi koyan alacaklıya ücreti karşılığında teklif edilecek. Dolayısı ile satışa sunulacak otomobil fiyatlarının göreceli olarak piyasaya göre daha uygun olmayacağı ve fiyatlara etki etmeyeceğini söyleyebiliriz. Buradan araç almayı düşünen vatandaşlarımız sonradan karşılaşabilecekleri eksik, kusur veya arıza gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalılar.”

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