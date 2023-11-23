2023-11-23 12:37:07 Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Araba fiyatlarında büyük indirim yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği düzenlemeler sonrasında sıfır ve ikinci el araçlarda sert düşüşler yaşandı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, " Fiyatlar noktasında halk deyimi ile ‘dibin dibi’ olarak tabir edilen, en düşük seviyenin sağlandığı kanaatindeyiz." dedi.