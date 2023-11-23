Araba fiyatlarında görülmemiş rakam: Ne yapacağını şaşırdılar! Yeni kararları olay oldu...

Üzerinde hukuki engel kalmamış ancak yedieminlerde duran otomobil ve tüm diğer mallar için yürürlüğe konan uygulama başladı. Buna göre öncelikle araç sahiplerinden araçlarını teslim almaları istenecek. Eğer araç sahibi tarafından alınmaz ise bu araçlar, haczi koyan alacaklıya ücreti karşılığında teklif edilecek. Dolayısı ile satışa sunulacak otomobil fiyatlarının göreceli olarak piyasaya göre daha uygun olmayacağı ve fiyatlara etki etmeyeceğini söyleyebiliriz. Buradan araç almayı düşünen vatandaşlarımız sonradan karşılaşabilecekleri eksik, kusur veya arıza gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalılar.”