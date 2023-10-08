2023-10-08 10:45:25 Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor
Ekonomi uzmanları tarafından sık sık gündeme getirilen yatırım araçlarında en çok kazandıranı açıklandı. Yatırımcıların merakla beklediği veriler nihayet paylaşıldı. Araba, altın, dolar, euro ve ev alanlar değil, parasını bu yatırım aracına koyanlar kazandı. Yüzde 400 artış ile yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. İşte tüm detaylar...