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Ekonomi
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Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

2023-10-08 10:45:25
Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Ekonomi uzmanları tarafından sık sık gündeme getirilen yatırım araçlarında en çok kazandıranı açıklandı. Yatırımcıların merakla beklediği veriler nihayet paylaşıldı. Araba, altın, dolar, euro ve ev alanlar değil, parasını bu yatırım aracına koyanlar kazandı. Yüzde 400 artış ile yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Türkiye'de yaşanan enflasyon nedeniyle vatandaşlar, parasını hangi yatırım aracında değerlendireceğini merakla araştırıyor. Son yıllarda artışta olması nedeniyle altın, dolar, euro ve araba tercih edilirken, en çok kazandıran yatırım aracı başkası oldu.

#2
Foto - Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Enflasyona karşı parasını koruma altına alan vatandaş, aynı zamanda kar amacı güdüyor. Döviz yatırımı, altın yatırımı, araba yatırımı ya da borsa yatırımı yapanların yanı sıra en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı. Parasını diğer yatırım araçlarına yönlendiren yatırımcılar ise büyük üzüntü yaşadı. Yıl içerisinde devasa boyutlarda artış gösteren arsa fiyatları yüzde 300 ile yüzde 400 arasında bir artış gerçekleştirdi. Ergin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç'ın açıklamalarına göre, arsa yatırımcıları çok kazançlı bir yıldan çıktı.

#3
Foto - Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Dövize ya da diğer yatırım araçları yerine, arsaya yapılan yatırımın ülke ekonomisine de katkı sağladığı paylaşılıyor. Yastık altı birikimlerin ülkemiz için sorun haline geldiğini işaret eden Ergin Kılıç, Marmara ve Ege Bölgesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Arsaya yatırım yaparak döviz ya da altından daha az kazanca rastlamadığını paylaştı.

#4
Foto - Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Eylül ayı itibariyle piyasada ABD dolarının 18 TL'den 27 TL'ye yükseldiğini, yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttığını paylaştı. Gram altının da aynı dönemlerde 1.018 TL'den 1.701 T'ye yükselerek, yaklaşık olarak yüzde 70 oranında artış yaşadığını duyurdu. İstanbul Borsası BIST 100 endeksinin 3.000 puandan 8 bin puana kadar yükselmesiyle yüzde 250 oranda kazandırırken, arsa yatırımları son bir yılda yüzde 300 ile 400 oranında kazandırdığını paylaştı.

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