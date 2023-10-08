Araba, altın, dolar, borsa değil, asıl bunu yapan deli kazandı! Tamı tamına yüzde 400 oranında artış! Herkes elindeki avucundakini buna yatırıyor

Dövize ya da diğer yatırım araçları yerine, arsaya yapılan yatırımın ülke ekonomisine de katkı sağladığı paylaşılıyor. Yastık altı birikimlerin ülkemiz için sorun haline geldiğini işaret eden Ergin Kılıç, Marmara ve Ege Bölgesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Arsaya yatırım yaparak döviz ya da altından daha az kazanca rastlamadığını paylaştı.