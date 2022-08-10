Apple'ın USB-C inadı kırıldı

Öte yandan akıllı telefonlarla ilgili bilgi paylaşan önemli kaynaklar, Apple’ın durumu tüm ürünleri için kabullendiğini belirtiyor. Öyle ki iPhone 15 serisinin tüm veya bazı modellerinde Standart USB-C portu girişine yer verileceğini iddia ediliyor. Ancak henüz daha fazla ayrıntı söz konusu değil.