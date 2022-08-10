2022-08-10 19:06:57 Apple'ın USB-C inadı kırıldı
ABD'li teknoloji şirketi Apple, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen standart USB-C portu kuralına uyacak.
ABD'li teknoloji şirketi Apple, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen standart USB-C portu kuralına uyacak.
Büyük teknoloji şirketleri, ürünlerindeki şarj bağlantı noktalarını kendilerine has bir tasarımla ortaya çıkarabiliyor.
Apple, bu konuda ilk akla gelen isimlerden birisi konumunda. Ancak Avrupa Birliği’nin aldığı karardan sonra şirket, Lightning girişine sahip ürünlerini değiştirme yoluna gidiyor.
AirPods‘lar, 2023’te USB-C girişine sahip olacak Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği (AB), standart USB-C portunu getirmek için uzun zamandır sürdürdüğü çalışmaların karşılığını alıyor.
Haziran ayının ilk haftasında alınan kararla birlikte Avrupa’da satışa çıkan akıllı telefon tablet gibi ürünlerde ortak USB-C bağlantısı olacak.
Görünen o ki Apple, bu köklü değişiklik için kolları sıvadı.
Elde ettiği doğruluk payı yüksek Apple haberleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, önümüzdeki yıldan itibaren adım adım standart USB-C portuna geçiş yapacak.
Öyle ki şirket, 2023 yılında USB-C girişine sahip AirPods ürünlerini satışa çıkaracak. Bağlantı noktası değişikliğinin sadece Avrupa’da mı yoksa tüm dünyada mı olacağına dair bir bilgi şu anda yok.
Öte yandan akıllı telefonlarla ilgili bilgi paylaşan önemli kaynaklar, Apple’ın durumu tüm ürünleri için kabullendiğini belirtiyor. Öyle ki iPhone 15 serisinin tüm veya bazı modellerinde Standart USB-C portu girişine yer verileceğini iddia ediliyor. Ancak henüz daha fazla ayrıntı söz konusu değil.
Avrupa Birliği’nin bu yaptırım kararındaki en önemli etkenlerin başında teknolojik atıklar geliyor. Günümüzde teknolojik aletler oldukça sık değişime uğruyor. Hal böyle olunca kullanılamayan şarj cihazları ve kulaklıklar bir bakıma çöp niteliği taşıyor. Eğer konu oylamadan geçerse AB, mevzuat düzenlemesiyle ilgili kararını en yakın zamanda teknoloji şirketleriyle paylaşacak.
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