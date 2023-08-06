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Teknoloji-Bilişim
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Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

2023-08-06 20:15:51
Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Teknoloji firması Apple, yapay zeka için kolları sıvadı.

#1
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Yapay zeka ürünleri, son dönemde oldukça popüler bir hal aldı. ChatGPT ile birlikte büyük bir ivme yakalayan teknoloji için dev şirketler yatırımlarını hızlandırdı.

#2
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple da yapay zeka için kollarını sıvadı.

#3
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Apple, yapay zeka departmanı için ABD, Fransa ve Çin’de iş ilanı verdi Apple’ın son haftalarda yapay zeka üzerine hamleler yaptığı biliniyor.

#4
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Özellikle mayıs ayından beri büyük bir yatırım gerçekleştiriliyor. Financial Times raporuna göre Apple, yapay zeka departmanı için ABD, Fransa ve Çin’de yapay zeka mühendisleri arıyor.

#5
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda The Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bir belgeye göre Apple, sadece Mayıs ayında yeni 28 elemanı işe aldı.

#6
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

İşe alınan mühendisler araştırma bilim adamları, özel proje yöneticileri ve diğer bazı pozisyonlardan oluşuyor.

#7
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Apple her ne kadar bu alanda hızlı adımlar atsa da oldukça çok yolu var. Apple sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Apple GPT olarak ifade ettiği yapay zeka ürünü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

#8
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Şirketin bu konuda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade eden Kuo, hazır olmaktan çok uzak olduğunu ve gelmesinin yıllar sürebileceğini belirtti.

#9
Foto - Apple'dan yapay zeka için yeni hamle

Ancak bazı kaynaklara göre bu gecikmenin bir başka nedeni ise Tim Cook’un endişeleri. Cook’a göre AI tabanlı ürünler oldukça popüler olsa da çözülmesi gereken birçok kusuru var. Yine de yapay zekanın geleceğin bir parçası olduğunu da kabul ediyor.

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