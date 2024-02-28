Apple'dan Türk şirketine karşı dava

Reality Composer ve Reality Converter, Apple uygulamaları için 3 boyutlu artırılmış gerçeklik içeriği oluşturma ve değiştirme imkanı sağlıyor. Bu içerik, Apple'ın bu ayın başında piyasaya sürdüğü Vision Pro karma gerçeklik kulaklığı da dahil olmak üzere Apple cihazlarıyla uyumlu. Türk şirketi ZeroDensity, Apple'ın ticari marka başvurularına itiraz ederek bu terimlerin yalnızca yazılımın ne yaptığını tanımladığını ve federal ticari marka alamayacağını öne sürdü. ZeroDensity, ayrıca Apple'ın ticari markalarının kendi "Reality" ile ilgili markalarıyla karışıklığa neden olacağını iddia etti.