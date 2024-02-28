2024-02-28 05:08:58 Apple'dan Türk şirketine karşı dava
Teknolojide öncü firmalardan biri olan Apple, Türk şirketi ZeroDensity'nin patent konusundaki itirazıyla karşı karşıya kaldı.
"Türkiye'ye petrol gönderemediğimiz için zarar ediyoruz" demişlerdi! Arap ülkesinden sürpriz hamle geldi
Teknolojide öncü firmalardan biri olan Apple, Türk şirketi ZeroDensity'nin patent konusundaki itirazıyla karşı karşıya kaldı.
Amerikan Patent Ofisi, Apple'ın "Reality Composer" ve "Reality Converter" gibi artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme araçlarına yönelik ticari marka başvurusunu reddetti. Bu reddin ardından Apple, ZeroDensity'e karşı dava açtı.
Patent Ofisi'nin reddi, Türk şirketi ZeroDensity'nin itirazı üzerine geldi. ZeroDensity, Reality Composer ve Reality Converter terimlerinin kullanımının kendilerine ait olduğunu savunarak Apple'ın patent başvurusuna itiraz etti.
Şirket, bu terimlerin patentlenmesinin, kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına neden olabileceğini öne sürdü. Apple ise bu terimlerin genel bir anlam taşıdığını savundu.
Reality Composer ve Reality Converter, Apple uygulamaları için 3 boyutlu artırılmış gerçeklik içeriği oluşturma ve değiştirme imkanı sağlıyor. Bu içerik, Apple'ın bu ayın başında piyasaya sürdüğü Vision Pro karma gerçeklik kulaklığı da dahil olmak üzere Apple cihazlarıyla uyumlu. Türk şirketi ZeroDensity, Apple'ın ticari marka başvurularına itiraz ederek bu terimlerin yalnızca yazılımın ne yaptığını tanımladığını ve federal ticari marka alamayacağını öne sürdü. ZeroDensity, ayrıca Apple'ın ticari markalarının kendi "Reality" ile ilgili markalarıyla karışıklığa neden olacağını iddia etti.
ZeroDensity'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Apple'ın şirketi yanlış yorumladığını ve markalarını yanlış tanıttığını belirtti. Şirket, "Reality" ticari markalarını savunmada kararlı olduklarını vurguladı. Bu durum, Apple ve ZeroDensity arasındaki patent anlaşmazlığının devam edeceğine işaret ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23