2023-03-28 23:42:01 Apple’dan Samsung’a ağır darbe
Apple, iPhone 15 serisinde kullanacağı OLED ekran için Samsung ve LG yerine Çinli şirketi tercih etti.
Apple, iPhone 15 serisinde kullanacağı OLED ekran için Samsung ve LG yerine Çinli şirketi tercih etti.
Apple, uzun zamandır akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarının ekran-panellerin üretimi için Kore merkezli şirketlerle çalışıyor.
Hatta bu nedenle pazardaki en büyük rakiplerinden Samsung, satılan her iPhone’dan para kazanmaya devam ediyor.
Ancak bu durum kısa sürede değişecek. İşte detaylar… Apple, ekran üretiminde Samsung’a olan bağımlılığını azaltma planı kapsamında, Çinli OLED panel üreticisi BOE’yi karışıma katıp OLED tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor.
Şirket bu güne kadar kadar yalnızca Samsung ve LG’ye güveniyordu. Hatta siparişlerin çoğunluğunu Samsung’a veriyordu.
Ancak, yakın zamanda para akışı Kore’den Çin’e doğru kayacak. Fakay BOE’nin panelleri henüz kalite gereksinimlerini karşılamadığından, Apple’ın iPhone 15 üretimi planına giremedi.
Raporlara göre, BOE’nin OLED üretimi tutarsız verimlilikler gösteriyor ve Dinamik Ada bölümünde ışık sızıntısına yol açıyor.
Yine de son sızıntılar BOE’nin tamamen karışımdan çıkmadığını düşündürüyor. Çinli üreticinin kısa sürede büyük ilerleme kaydettiği görülüyor.
Ancak ilk OLED siparişi için yetişemeyecek. Bu yüzden sonraki parti siparişlerinde yer alacağı belirtiliyor.
Sonuç olarak, iPhone 15 serisi için Samsung daha fazla üretim yapmak zorunda kalacak ve planlanandan bir ay önce üretime başlayacak. Buna rağmen Apple, Samsung’u önümüzdeki yıldan itibaren denklemin olabildiğince dışına itilecek.
Tabii şirketler arasındaki bağlar tamamen kopmayacaktır. Zira LG ve Samsung’un halihazırda geliştirdiği onlarca yeni panel teknolojisi ve sahip olduğu binlerce patent mevcut.
Dolayısıyla gelecekte OLED yerine başka bir panel tipine geçilirse Apple bu şirketlerin kapısını tekrar çalacaktır.
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