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Teknoloji-Bilişim
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Apple’dan Samsung’a ağır darbe

2023-03-28 23:42:01
Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Apple, iPhone 15 serisinde kullanacağı OLED ekran için Samsung ve LG yerine Çinli şirketi tercih etti.

#1
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Apple, uzun zamandır akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarının ekran-panellerin üretimi için Kore merkezli şirketlerle çalışıyor.

#2
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Hatta bu nedenle pazardaki en büyük rakiplerinden Samsung, satılan her iPhone’dan para kazanmaya devam ediyor.

#3
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Ancak bu durum kısa sürede değişecek. İşte detaylar… Apple, ekran üretiminde Samsung’a olan bağımlılığını azaltma planı kapsamında, Çinli OLED panel üreticisi BOE’yi karışıma katıp OLED tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor.

#4
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Şirket bu güne kadar kadar yalnızca Samsung ve LG’ye güveniyordu. Hatta siparişlerin çoğunluğunu Samsung’a veriyordu.

#5
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Ancak, yakın zamanda para akışı Kore’den Çin’e doğru kayacak. Fakay BOE’nin panelleri henüz kalite gereksinimlerini karşılamadığından, Apple’ın iPhone 15 üretimi planına giremedi.

#6
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Raporlara göre, BOE’nin OLED üretimi tutarsız verimlilikler gösteriyor ve Dinamik Ada bölümünde ışık sızıntısına yol açıyor.

#7
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Yine de son sızıntılar BOE’nin tamamen karışımdan çıkmadığını düşündürüyor. Çinli üreticinin kısa sürede büyük ilerleme kaydettiği görülüyor.

#8
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Ancak ilk OLED siparişi için yetişemeyecek. Bu yüzden sonraki parti siparişlerinde yer alacağı belirtiliyor.

#9
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Sonuç olarak, iPhone 15 serisi için Samsung daha fazla üretim yapmak zorunda kalacak ve planlanandan bir ay önce üretime başlayacak. Buna rağmen Apple, Samsung’u önümüzdeki yıldan itibaren denklemin olabildiğince dışına itilecek.

#10
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Tabii şirketler arasındaki bağlar tamamen kopmayacaktır. Zira LG ve Samsung’un halihazırda geliştirdiği onlarca yeni panel teknolojisi ve sahip olduğu binlerce patent mevcut.

#11
Foto - Apple’dan Samsung’a ağır darbe

Dolayısıyla gelecekte OLED yerine başka bir panel tipine geçilirse Apple bu şirketlerin kapısını tekrar çalacaktır.

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