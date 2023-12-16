Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

eknoloji dünyasının yıllardır tartışılan konularının başında sahte ürünler geliyor. Bu konudan en çok etkilenen şirket ise hiç şüphesiz Apple. iPhone’lardan Watch’lara kadar birçok ürünün sahtesi yapılırken, şirket bu konuda yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıda, sahte Apple Watch şarj aletine dikkat çekildi.