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Teknoloji-Bilişim
6
Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

2023-12-16 22:31:27
Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Akıllı telefon ve cihazlar üreticisi Apple, Sahte Apple Watch aksesuarlarına karşı yeni bir uyarı paylaştı.

#1
Foto - Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

eknoloji dünyasının yıllardır tartışılan konularının başında sahte ürünler geliyor. Bu konudan en çok etkilenen şirket ise hiç şüphesiz Apple. iPhone’lardan Watch’lara kadar birçok ürünün sahtesi yapılırken, şirket bu konuda yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıda, sahte Apple Watch şarj aletine dikkat çekildi.

#2
Foto - Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Sahte Apple Watch şarj aleti nasıl anlaşılır? Apple, kullanıcıların üçüncü taraf ekipmanlar kullanırken bir daha düşünmelerini öneriyor. Apple Watch’ı sertifikalı olmayan bir cihazla şarj etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Şirket, sertifikasız şarj cihazlarının yavaş şarj, şarj zili bozulması ve pil ömrünün azalması gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

#3
Foto - Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Teknoloji devi, yalnızca Apple tarafından üretilen şarj cihazlarının kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca üzerinde “Made for iPhone” (MFi) veya “Made for Apple Watch” rozeti yer alan aksesuarların tercih edilmesini öneriyor. Şirketin güncellenen destek sayfası, orijinal Apple Watch şarj cihazlarının resimlerini gösteriyor. Orijinal ürünleri işaretlerinden, metinlerinden ve düzenleyici etiketlerinden tanıyabileceğinizi ele alıyor. Ayrıca Apple tarafından üretilen tüm şarj cihazlarının model numaralarının sorgulanabileceğini dile getirdi.

#4
Foto - Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Apple tarafından destekleyenmeyen aksesuarlar, sistem raporunda Apple Inc. ibaresine yer vermez. Bu da üçüncü taraf cihazlarda yaşanabilecek sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden şirket müşterilerin yalnızca MFi sertifikalı şarj cihazlarını kullanmaları tavsiye ediyor.

#5
Foto - Apple'dan sahte ürün uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere’de akıl almaz bir olay yaşandı. iPhone 15 Pro Max sipariş eden kullanıcıların dolandırıldığı ve sahte ürünler gönderildiği iddia edildi. Bu, Apple tarafından kendi lojistik ağının sorgulanmasına yol açtı.

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