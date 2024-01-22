Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

EKRAN PARLAKLIĞI Ekranınızı biraz karartmak bile kullandığı şarjını azaltır, çünkü paneli açık tutmak telefonunuzun pilini en çok tüketen şeylerden biri. Modern cep telefonlarının pil ömrünün 17 yıl öncesine göre daha kötü olmasının nedeni, şu anda kullandığımız ve çok fazla güç tüketen yüksek çözünürlüklü ekranlar. Apple şöyle söylüyor: "Pil ömrünü uzatmak için ekranı karartın veya otomatik parlaklığı açın." Otomatik parlaklık ile ekranınızın aydınlatması otomatik olarak ayarlanır; bu, içinde bulunduğunuz ortama göre ekranınızın asla aşırı aydınlatılmaması anlamına gelir. Teknoloji uzmanları, ekranın parlaklığını azaltmanın pil ömrü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve potansiyel olarak cihazın ömrünü iki katına çıkarabileceğini söylüyor.