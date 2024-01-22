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Teknoloji-Bilişim
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Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

2024-01-22 14:14:16
Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

Cep telefonlarıyla ilgili kullanıcıların en büyük şikayeti hiç şüphesiz pil ömrü... İlerleyen teknolojide hızlı biten şarj sorunu üzerine Apple'dan iki ipucu geliyor.

#1
Foto - Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

Cep telefonlarıyla ilgili kullanıcıların en büyük şikayeti hiç şüphesiz pil ömrü... İlerleyen teknolojide hızlı biten şarj sorunu üzerine Apple'dan iki ipucu geliyor.

#2
Foto - Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

Akıllı telefonlar, Steve Jobs'ın 2007'de iPhone'u ilk kez piyasaya sürmesinden bu yana büyük bir evrim geçirdi ve ayrılmaz bir parçamız oldu; ancak pil ömrü, neredeyse yirmi yıl sonra hâlâ kullanıcılar için büyük bir problem olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

Peki iPhone telefonunuzun şarjının tüm gün dayanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Apple'ın iOS cihazlarının pil ömrünü uzatmak için modeli ne olursa olsun iki önemli ipucu var. Apple, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların ekran parlaklığını ayarlaması ve mümkün olan her yerde Wi-Fi kullanılması gerektiğini söylüyor. Apple şöyle diyor: "Cihazınızın pil ömrünü korumanın iki basit yolu var: Ekran parlaklığını ayarlamak ve Wi-Fi kullanmak."

#4
Foto - Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

EKRAN PARLAKLIĞI Ekranınızı biraz karartmak bile kullandığı şarjını azaltır, çünkü paneli açık tutmak telefonunuzun pilini en çok tüketen şeylerden biri. Modern cep telefonlarının pil ömrünün 17 yıl öncesine göre daha kötü olmasının nedeni, şu anda kullandığımız ve çok fazla güç tüketen yüksek çözünürlüklü ekranlar. Apple şöyle söylüyor: "Pil ömrünü uzatmak için ekranı karartın veya otomatik parlaklığı açın." Otomatik parlaklık ile ekranınızın aydınlatması otomatik olarak ayarlanır; bu, içinde bulunduğunuz ortama göre ekranınızın asla aşırı aydınlatılmaması anlamına gelir. Teknoloji uzmanları, ekranın parlaklığını azaltmanın pil ömrü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve potansiyel olarak cihazın ömrünü iki katına çıkarabileceğini söylüyor.

#5
Foto - Apple’dan ipuçları! Telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkaracak

Wi-Fi KULLANMAK Telefonunuz için bir Wi-Fi ağına bağlı kalmak, bir baz istasyonu bağlantısını kullanmaktan hem daha az masraflı hem de pil ömrü için daha ekonomik. Apple, veri tüketirken pilden tasarruf etmek için kullanıcılara cihazlarının mümkün olan her yerde bir Wi-Fi ağına bağlı olduklarından emin olmalarını tavsiye ediyor. Apple şöyle diyor: "Cihazınızı verilere erişmek için kullandığınızda, Wi Fi bağlantısı mobil ağdan daha az güç kullanır; bu nedenle Wi Fi'yı her zaman açık tutun."

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