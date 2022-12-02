2022-12-02 01:59:49 Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de Apple'ın iPhone satışları rekor kırdı.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de Apple'ın iPhone satışları rekor kırdı.
iPhone satışları zirveye ulaştı. Çin'de satılan her dört cihazdan biri iPhone oldu. Bu, Apple'ın iki aydır birinci olduğunu gösteriyor.
Teknoloji devi Apple, iPhone satış rakamıyla son çeyrekte zirveye yürüdü. Counterpoint Research’ün araştırmasına göre şirket, Çin’de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına ulaştı. Asya ülkesinde satılan her dört telefondan biri iPhone modeliydi. Böylece Apple, iki aydır Çin’in en popüler markası oldu.
Ekonomik durgunluk iPhone ve Apple ürünlerini etkilememiş gibi görünüyor.
Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilen Ekim ayı araştırmasına göre Apple, Çin’de tüm zamanların en iyi başarısını yakaladı.
Diğer büyük üreticilerin satışları Ekim’de düşerken, Apple bir önceki aya göre yüzde 21 büyüdü.
Geçtiğimiz yıla kıyasla akıllı telefon satışları Çin’de yüzde 15, Apple’da ise yüzde 4 civarında düşüş yaşadı.
Bu fark şirketin rakipleriyle arasını açmasını sağladı. Ekim ayında yüzde 25’lik pazar payına ulaşan Apple, Çin’deki her dört modelden birini oluşturdu.
Araştırma ayrıca iPhone üreticisinin son iki yıldır Çin’deki pazar payı açısından yeni zirveye ulaştığını ortaya koydu. Daha önce 2020 yılının Kasım ve Aralık ayında rekor satış gerçekleştiren Apple, aynı başarıyı yine gösterdi. Ancak 2020’de Huawei’ye ABD yaptırımları uygulandığını hatırlatmak gerekiyor.
Araştırma Direktörü Ethan Qi pazar büyümesi hakkında, “Apple pazar trendine meydan okumayı başardı. Bu aynı zamanda premium segmentin dirençli doğasını da gösteriyor. Çin’de son iki yıldaki trende bakıldığında, Apple’ın premium pazarda Huawei payının açık ara galibi olarak ortaya çıktığı görülüyor” dedi.
Araştırma ayrıca iPhone 14 serisinin iPhone 14 Pro ve Pro Max’in büyük desteği sayesinde iPhone 13‘e kıyasla daha iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ilginç şekilde iPhone 13 modeli hala başarılı olmaya devam ediyor.
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