Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Teknoloji devi Apple, iPhone satış rakamıyla son çeyrekte zirveye yürüdü. Counterpoint Research’ün araştırmasına göre şirket, Çin’de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına ulaştı. Asya ülkesinde satılan her dört telefondan biri iPhone modeliydi. Böylece Apple, iki aydır Çin’in en popüler markası oldu.