  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

2022-12-02 01:59:49
Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de Apple'ın iPhone satışları rekor kırdı.

#1
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

iPhone satışları zirveye ulaştı. Çin'de satılan her dört cihazdan biri iPhone oldu. Bu, Apple'ın iki aydır birinci olduğunu gösteriyor.

#2
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Teknoloji devi Apple, iPhone satış rakamıyla son çeyrekte zirveye yürüdü. Counterpoint Research’ün araştırmasına göre şirket, Çin’de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına ulaştı. Asya ülkesinde satılan her dört telefondan biri iPhone modeliydi. Böylece Apple, iki aydır Çin’in en popüler markası oldu.

#3
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Ekonomik durgunluk iPhone ve Apple ürünlerini etkilememiş gibi görünüyor.

#4
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilen Ekim ayı araştırmasına göre Apple, Çin’de tüm zamanların en iyi başarısını yakaladı.

#5
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Diğer büyük üreticilerin satışları Ekim’de düşerken, Apple bir önceki aya göre yüzde 21 büyüdü.

#6
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Geçtiğimiz yıla kıyasla akıllı telefon satışları Çin’de yüzde 15, Apple’da ise yüzde 4 civarında düşüş yaşadı.

#7
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Bu fark şirketin rakipleriyle arasını açmasını sağladı. Ekim ayında yüzde 25’lik pazar payına ulaşan Apple, Çin’deki her dört modelden birini oluşturdu.

#8
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Araştırma ayrıca iPhone üreticisinin son iki yıldır Çin’deki pazar payı açısından yeni zirveye ulaştığını ortaya koydu. Daha önce 2020 yılının Kasım ve Aralık ayında rekor satış gerçekleştiren Apple, aynı başarıyı yine gösterdi. Ancak 2020’de Huawei’ye ABD yaptırımları uygulandığını hatırlatmak gerekiyor.

#9
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Araştırma Direktörü Ethan Qi pazar büyümesi hakkında, “Apple pazar trendine meydan okumayı başardı. Bu aynı zamanda premium segmentin dirençli doğasını da gösteriyor. Çin’de son iki yıldaki trende bakıldığında, Apple’ın premium pazarda Huawei payının açık ara galibi olarak ortaya çıktığı görülüyor” dedi.

#10
Foto - Apple’dan iPhoneler için tarihi rekor

Araştırma ayrıca iPhone 14 serisinin iPhone 14 Pro ve Pro Max’in büyük desteği sayesinde iPhone 13‘e kıyasla daha iyi bir başlangıç ​​yaptı. Ancak ilginç şekilde iPhone 13 modeli hala başarılı olmaya devam ediyor.

Altın, dolar ve gümüş yatırımcısı merak ederken Hatice Kolçak uyardı! Dikkat: 10 lira birden düşebilir
Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş yatırımcısı merak ederken Hatice Kolçak uyardı! Dikkat: 10 lira birden düşebilir

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altında kısa vadede düşüşler..
Ankara Büyükşehir Belediyesi 290 bin TL’ye mesken satıyor
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 290 bin TL’ye mesken satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören’deki mesken ve arsalarının mülkiyet satışını gerçekleştirecek.
Rusya'dan Türkiye'ye çok büyük kalleşlik
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye çok büyük kalleşlik

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkan Rusya, Tel Rıfat bölgesine takviye güçlerini gönderdi.
Diriliş Ertuğrul sonrası dikiş tutturamadı!
Medya

Diriliş Ertuğrul sonrası dikiş tutturamadı!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi Çöp Adam ile beklentileri karşılayamadı. Di..
Bakan Soylu BAE'ye gitti, Sedat Peker tutuştu!
Gündem

Bakan Soylu BAE'ye gitti, Sedat Peker tutuştu!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretine ilişkin yakın çevres..
Mehmet Özhaseki ilk kez açıkladı! AK Parti’ye geçmek istiyorlar
Siyaset

Mehmet Özhaseki ilk kez açıkladı! AK Parti’ye geçmek istiyorlar

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 10'dan fazla belediye başkanının AK Parti'ye geçmem istediğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23