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Teknoloji-Bilişim
6
Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

2024-04-22 21:22:02
Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Teknoloji firması Apple'ın büyük umutlarla çıkardı Vision Pro'nun satışları çakıldı.

#1
Foto - Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Apple, geçen sene gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro‘yu bu yılın başında piyasaya sürdü.

#2
Foto - Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Teknoloji dünyasında bir hayli dikkat çeken bu cihaz, büyük ilgiyle karşılandı. Ancak son gelişmelere göre bu ilgi, yerini düşüşe bırakıyor. Peki Apple Vision Pro satışları neden azalıyor?

#3
Foto - Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Apple Vision Pro’ya olan ilgi giderek azalıyor Ocak 2024’te satışa sunulan Apple Vision Pro, siparişlere açıldığında fiyatı nedeniyle eleştirilere neden olmuştu. Fakat gelen raporlar, buna rağmen ilginin yüksek olduğunu gösteriyor ve şirkette de yüzler gülüyordu. Ancak durum değişti.

#4
Foto - Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, Apple Vision Pro‘ya olan ilginin giderek azaldığını bildirdi. Buna göre Apple mağazalarında satışların her geçen gün daha da düştüğü belirtiliyor. Ayrıca demo yani deneme taleplerinin de azaldığı söyleniyor.

#5
Foto - Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Apple, Vision Pro satışlarını canlandırmak amacıyla resmi web sitesi üzerinden tüketicilere yönelik bir promosyon başlattı. Bunun ne kadar etkili olduğu bilinmiyor ancak şirket, daha önce benzeri bir kampanya ile pek de karşımıza çıkmamıştı. Gurman, Apple Vision Pro satışlarının azalması için birkaç sebep gösterdi. Bu nedenler arasında cihazın içerik bakımından eksik olması da yer alıyor. Öyle ki uyumlu uygulama sayısının pek de yeterli olmadığı söyleniyor.

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