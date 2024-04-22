Apple'da hayal kırıklığı! Vision Pro satışları çakıldı

Apple, Vision Pro satışlarını canlandırmak amacıyla resmi web sitesi üzerinden tüketicilere yönelik bir promosyon başlattı. Bunun ne kadar etkili olduğu bilinmiyor ancak şirket, daha önce benzeri bir kampanya ile pek de karşımıza çıkmamıştı. Gurman, Apple Vision Pro satışlarının azalması için birkaç sebep gösterdi. Bu nedenler arasında cihazın içerik bakımından eksik olması da yer alıyor. Öyle ki uyumlu uygulama sayısının pek de yeterli olmadığı söyleniyor.